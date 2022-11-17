Первый белорусский ноутбук готов к производству. До запуска конвейера считанные дни

До конца 2022 г. в Белоруссии начнется выпуск отечественного ноутбука «Горизонт». Одноименный холдинг намерен в течение 2023 г. представить 80 моделей мобильных ПК, включая игровые, экономичные и, наоборот, премиальные. Основной объем поставок придется на страны СНГ, к которым относится и Россия.

Отечественный белорусский ноутбук

Белоруссия готова к запуску серийного производства ноутбука марки «Горизонт», пишет агентство «БЕЛТА». Конвейер заработает в течение декабря 2022 г.

Как сообщил агентству генеральный директор «Управляющей компании холдинга "Горизонт"» Юрий Предко, первые партии мобильных ПК будут собраны исключительно под заказ, притом, по его словам, заявки принимаются не только на 2022 г., но и на весь 2023 г.

Речь идет именно о массовом производстве со сверхбыстрым развитием модельного ряда. Предко уточнил, что за весь 2023 г. будет выпущено 80 различных моделей ноутбуков «Горизонт», начиная от бюджетных и заканчивая топовыми и даже премиальными.

Ноутбук «Горизонт» в руках Александра Лукашенко, президента Белоруссии

С одной стороны, планы «Горизонта» поистине амбициозные. Ни одна из существующих компаний мира, выпускающих ПК, не презентует по 80 моделей в год. С другой стороны, первоначально старт производства самого первого «Горизонта» должен был состояться в ноябре 2022 г., но его по неизвестным причинам перенесли на месяц вперед. Нельзя исключать вероятность внесения коррективов и в планы по выпуску десятков моделей лэптопов в течение 365 дней. Также есть вероятность, что под моделями подразумеваются еще и модификации, то есть различные комплектации одной и той же модели.

Страны-соседи в приоритете

Как сообщил агентству Юрий Предко, в первую очередь ноутбуки марки «Горизонт» поступят в продажу на территории стран СНГ. Он добавил также, что заказ на выпуск мобильных ПК в декабре 2022 г. полностью сформирован, не уточнив при этом, какие именно страны получат лэптопы в первую очередь.

Предко ограничился лишь намеком. «На полках сегодня не хватает компьютерной техники, поэтому он (ноутбук; – прим. CNews) вполне будет замещать то, чего не хватает или не поступает», – сообщил он агентству. В настоящее время от нехватки разнообразия мобильных ПК среди стран СНГ страдает в первую очередь Россия. После 24 февраля 2022 г. страну накрыло санкциями, поддержать которые решили почти все крупнейшие производители компьютеров. Из России одновременно ушли (частично или полностью) Acer, Apple, Asus, Dell, HP и многие другие иностранные компании, вследствие чего многие их устройства и запчасти к ним оказались в дефиците. Для решения этой проблемы в России легализован параллельный («серый») импорт.

Всего в СНГ на ноябрь 2022 г. входило девять стран. Помимо Белоруссии и России это Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Сверхсекретная электронная начинка

На момент публикации материала все технические характеристик самого первого ноутбука «Горизонт», равно как и последующих 80 моделей, были засекречены. О его электронной базе неизвестно ровным счетом ничего, кроме того, что его экран получит классическую диагональ 15,6 дюйма.

Если присмотреться, можно увидеть, что на снимке три разных модели ноутбуков «Горизонт»

Первая премьера «Горизонта» состоялась 1 сентября 2022 г. – лэптоп предстал перед публикой в руках президента Белоруссии Александра Лукашенко. Второй показ, как сообщал CNews, прошел спустя две недели.

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Предко не стал приоткрывать завесу тайны. Он лишь заявил: «Я могу вас точно уверить, что он (ноутбук; – прим. CNews) будет соответствовать всем мировым современным стандартам, и он соответствует; эксперты его очень внимательно посмотрели, он будет соответствовать всем требованиям даже самых избирательных потребителей».

Вероятнее всего, внутри белорусского «Горизонта» будут стоять американские процессоры Intel и AMD, так как на их основе собирается большая часть современных мобильных ПК. Это, не называя конкретные бренды, еще в сентябре 2022 г. сообщил телеканалу «Беларусь 1» инженер-конструктор ОАО «МПОВТ» холдинга «Горизонт» Андрей Климович. «Наш ноутбук в принципе состоит из тех же комплектующих, что и у основных самых известных мировых брендов», – заявил он.

Локальное производство

Белоруссия намерена максимально локализовать производственный процесс ноутбуков, чтобы как можно в меньшей мере зависеть от иностранных государств. В сентябре 2022 г. степень локализации составляла в пределах 12% и включала производство печатных плат и компоновку кабельных соединений.

Также в распоряжении холдинга «Горизонт» есть BIOS собственной разработки. В планы холдинга входит наращивание уровня локализации производства до 35% к концу 2022 г. Какие именно аспекты, помимо финальной сборки, будут реализованы внутри страны, а для каких все же потребуются договоры с иностранными партнерами, неизвестно. Также нет данных, планируют ли авторы в дальнейшем повышать локализацию производства лэптопа, и если да, то до каких пределов и в какие сроки.