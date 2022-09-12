Рассекречен первый белорусский ноутбук. Готовятся десятки комплектаций. Раскрыта цена
Белоруссия в ближайшем будущем выпустит ноутбук собственной разработки, первый в стране. Над ним работает завод «Горизонт», производитель одноименных телевизоров. Ноутбук будет выпускаться в Белоруссии, степень его локализации составит минимум 35%, плюс него установят белорусскую операционную систему. Всего будет доступно 86 вариантов комплектаций – можно будет выбрать даже диагональ экрана. Базовая версия стоит в пределах 31 тыс. российских рублей.
Первый белорусский ноутбук
Белорусский завод «Горизонт», известный в первую очередь одноименными телевизорами и радиоприемниками, готовится к началу серийного производства полноценных современных ноутбуков. Это первый отечественный ноутбук в истории Белоруссии. Как сообщил телеканал «Беларусь 1», в настоящее время разработка лэптопа еще продолжается, однако уже известна предварительная его стоимость.
По словам разработчиков, в базовой комплектации ноутбук, названия у которого на момент публикации материала не было, оценивается приблизительно в 1300 белорусских рублей. Это около 30,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 сентября 2022 г.
По задумке авторов, продаваться ноутбук будет не только в Белоруссии. Приобрести его смогут также и россияне, однако в настоящее время даты релиза лэптопа на родине и в России не раскрываются.
Формально премьера ноутбука состоялась 1 сентября 2022 г. Его продемонстрировал лично Президент Белоруссии Александр Лукашенко, распорядившийся в обязательном порядке наладить производство ноутбука на территории Белоруссии.
Курс на максимальную импортонезависимость
К моменту своего дебюта ноутбук за авторством специалистов «Горизонта» был локализован на 12%. По словам разработчиков, это начальная планка – они вышли на этот уровень сразу после поручения Лукашенко о наладке производства в пределах границ Белоруссии.
«Печатные платы мы уже освоили, – сообщил телеканалу инженер-конструктор ОАО «МПОВТ» холдинга «Горизонт» Андрей Климович. – С кабельными соединениями тоже проблем не возникло. Наш ноутбук в принципе состоит из тех же комплектующих, что и у основных самых известных мировых брендов».
Помимо этого, в настоящее время «Горизонт» разработал BIOS будущего компьютера и работает над созданием собственной операционной системы. Подробностей о ней нет.
В планы разработчиков входит наращивание уровня локализации производства до 35% к концу 2022 г. Какие именно аспекты, помимо финальной сборки, будут реализованы внутри страны, а для каких все же потребуются договора с иностранными партнерами, неизвестно. Также нет данных, планируют ли авторы в дальнейшем повышать локализацию производства лэптопа, и если да, то до каких пределов и в какие сроки.
Засекреченная электроника
Аппаратные спецификации ноутбука «Горизонт» к моменту выхода материала держались в секрете. Известен был лишь размер экрана в базовой комплектации – он составит стандартные 15,6 дюйма по диагонали, что позволит дополнить клавиатуру ноутбука блоком цифровых клавиш, то есть NumPad.
По всей вероятности, у ноутбука не будет каких-либо заранее заданных конфигураций, как это принято у большинства других компаний. Например, в течение осени 2022 г. производитель смартфонов Tecno привезет в Россию свой первый ноутбук, который будет предложен с двумя процессорами и двумя объемами оперативной памяти и SSD на выбор.
В случае с ноутбуком белорусского «Горизонта» разработчики замахнулись на 86 комплектаций. Об этом телеканалу «Беларусь 1» сообщил глава проекта IOT управляющей компании холдинга «Горизонт» Дмитрий Малашкевич.
Со слов Малашкевича, комплектации ноутбука будут отличаться друг от друга не только внутренним аппаратным оснащением, но и в целом физическими габаритами. Эту возможность ему обеспечит экран, диагональ которого будет меняться от версии к версии. Не исключено, что клиентам предложат как совсем компактные версии в формате нетбуков или ультрабуков или полноразмерные решения с дисплеем от 17,3 дюйма и больше.
«Белорусский ноутбук подстроится под заказчика и его запросы, в принципе как уже давно это делает вся продукция холдинга, – сказал Дмитрий Малашкевич. – И сейчас активно прощупывается рынок и формируется пакет заказов. Для массового запуска нужна так называемая точка безубыточности».
Чем ответит Россия
В России тоже ведется разработка полностью импортонезависимых ноутбуков на отечественном «железе» и с производством внутри страны. Один из таких проектов развивает омская компания «Промобит».
Лэптоп носит название Bitblaze Titan и базируется на процессоре «Байкал-М» компании «Байкал электроникс». Выпуском этих CPU занималась тайваньская компания TSMC, на фоне санкций решила отказаться от сотрудничества с клиентами из России.
К середине августа 2022 г. в наличии у «Промобит» был предсерийный образец Bitblaze Titan. Серийное производство компания планирует начать ближе к концу 2022 г.
В базовой комплектации Bitblaze Titan стоит 100 тыс. руб. и располагает алюминиевым корпусом. Оболочка из титана увеличит цену до 200 тыс. руб.
Итоговые спецификации российского лэптопа не раскрываются ранние версии комплектовались Full HD-экраном на матрице IPS с диагональю 15,6 дюйма, SSD на 250 или 512 ГБ в формате М.2 и от 16 до 128 ГБ оперативной памяти DDR4. Bitblaze Titan полностью совместим с российскими операционными системами «Альт» и Astra Linux.