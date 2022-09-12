Рассекречен первый белорусский ноутбук. Готовятся десятки комплектаций. Раскрыта цена

Белоруссия в ближайшем будущем выпустит ноутбук собственной разработки, первый в стране. Над ним работает завод «Горизонт», производитель одноименных телевизоров. Ноутбук будет выпускаться в Белоруссии, степень его локализации составит минимум 35%, плюс него установят белорусскую операционную систему. Всего будет доступно 86 вариантов комплектаций – можно будет выбрать даже диагональ экрана. Базовая версия стоит в пределах 31 тыс. российских рублей.

Первый белорусский ноутбук

Белорусский завод «Горизонт», известный в первую очередь одноименными телевизорами и радиоприемниками, готовится к началу серийного производства полноценных современных ноутбуков. Это первый отечественный ноутбук в истории Белоруссии. Как сообщил телеканал «Беларусь 1», в настоящее время разработка лэптопа еще продолжается, однако уже известна предварительная его стоимость.

По словам разработчиков, в базовой комплектации ноутбук, названия у которого на момент публикации материала не было, оценивается приблизительно в 1300 белорусских рублей. Это около 30,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 сентября 2022 г.

По задумке авторов, продаваться ноутбук будет не только в Белоруссии. Приобрести его смогут также и россияне, однако в настоящее время даты релиза лэптопа на родине и в России не раскрываются.

Первый белорусский ноутбук впервые оказался на публике в руках Александра Лукашенко

Формально премьера ноутбука состоялась 1 сентября 2022 г. Его продемонстрировал лично Президент Белоруссии Александр Лукашенко, распорядившийся в обязательном порядке наладить производство ноутбука на территории Белоруссии.

Курс на максимальную импортонезависимость

К моменту своего дебюта ноутбук за авторством специалистов «Горизонта» был локализован на 12%. По словам разработчиков, это начальная планка – они вышли на этот уровень сразу после поручения Лукашенко о наладке производства в пределах границ Белоруссии.

«Печатные платы мы уже освоили, – сообщил телеканалу инженер-конструктор ОАО «МПОВТ» холдинга «Горизонт» Андрей Климович. – С кабельными соединениями тоже проблем не возникло. Наш ноутбук в принципе состоит из тех же комплектующих, что и у основных самых известных мировых брендов».

Репортаж о разработке ноутбука «Горизонт». Источник видео - телеканал Беларусь 1»

Помимо этого, в настоящее время «Горизонт» разработал BIOS будущего компьютера и работает над созданием собственной операционной системы. Подробностей о ней нет.

В планы разработчиков входит наращивание уровня локализации производства до 35% к концу 2022 г. Какие именно аспекты, помимо финальной сборки, будут реализованы внутри страны, а для каких все же потребуются договора с иностранными партнерами, неизвестно. Также нет данных, планируют ли авторы в дальнейшем повышать локализацию производства лэптопа, и если да, то до каких пределов и в какие сроки.

Засекреченная электроника

Аппаратные спецификации ноутбука «Горизонт» к моменту выхода материала держались в секрете. Известен был лишь размер экрана в базовой комплектации – он составит стандартные 15,6 дюйма по диагонали, что позволит дополнить клавиатуру ноутбука блоком цифровых клавиш, то есть NumPad.

По всей вероятности, у ноутбука не будет каких-либо заранее заданных конфигураций, как это принято у большинства других компаний. Например, в течение осени 2022 г. производитель смартфонов Tecno привезет в Россию свой первый ноутбук, который будет предложен с двумя процессорами и двумя объемами оперативной памяти и SSD на выбор.

Компонентная база ноутбука не раскрывается

В случае с ноутбуком белорусского «Горизонта» разработчики замахнулись на 86 комплектаций. Об этом телеканалу «Беларусь 1» сообщил глава проекта IOT управляющей компании холдинга «Горизонт» Дмитрий Малашкевич.

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Со слов Малашкевича, комплектации ноутбука будут отличаться друг от друга не только внутренним аппаратным оснащением, но и в целом физическими габаритами. Эту возможность ему обеспечит экран, диагональ которого будет меняться от версии к версии. Не исключено, что клиентам предложат как совсем компактные версии в формате нетбуков или ультрабуков или полноразмерные решения с дисплеем от 17,3 дюйма и больше.

«Белорусский ноутбук подстроится под заказчика и его запросы, в принципе как уже давно это делает вся продукция холдинга, – сказал Дмитрий Малашкевич. – И сейчас активно прощупывается рынок и формируется пакет заказов. Для массового запуска нужна так называемая точка безубыточности».

Чем ответит Россия

В России тоже ведется разработка полностью импортонезависимых ноутбуков на отечественном «железе» и с производством внутри страны. Один из таких проектов развивает омская компания «Промобит».

Лэптоп носит название Bitblaze Titan и базируется на процессоре «Байкал-М» компании «Байкал электроникс». Выпуском этих CPU занималась тайваньская компания TSMC, на фоне санкций решила отказаться от сотрудничества с клиентами из России.

Российский Bitblaze Titan

К середине августа 2022 г. в наличии у «Промобит» был предсерийный образец Bitblaze Titan. Серийное производство компания планирует начать ближе к концу 2022 г.

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В базовой комплектации Bitblaze Titan стоит 100 тыс. руб. и располагает алюминиевым корпусом. Оболочка из титана увеличит цену до 200 тыс. руб.

Итоговые спецификации российского лэптопа не раскрываются ранние версии комплектовались Full HD-экраном на матрице IPS с диагональю 15,6 дюйма, SSD на 250 или 512 ГБ в формате М.2 и от 16 до 128 ГБ оперативной памяти DDR4. Bitblaze Titan полностью совместим с российскими операционными системами «Альт» и Astra Linux.