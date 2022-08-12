Российский «убийца MacBook» на процессоре «Байкал» готов. Впервые показан финальный вариант дизайна

Ноутбук Bitblaze Titan российской компании «Промобит» на CPU «Байкал-М» предстал на «живой» фотографии в новом более тонком корпусе. Экстерьер выполнен из алюминия и предусматривает возможность кастомизации, например, выбор цвета тачпада. Западным экспертам ноутбук внешне напоминает Apple MacBook Pro. Производство Bitblaze Titan начнется в конце 2022 г.

«Российский MacBook»

Российская компания «Промобит» завершила разработку ноутбука Bitblaze Titan и показала его вживую в финальном варианте дизайна. Пост разместила в сети «Вконтакте» коммерческий директор «Промобита» Яна Брыш, его первым обнаружило авторитетное издание Tom’s Hardware.

В своей публикации Яна Брыш написала, что Bitblaze Titan выполнен в тонком алюминиевом корпусе, и что его батареи хватает на пять часов автономной работы. В этом плане его можно считать российской заменой MacBook, которые тоже выполнены из алюминия, но по решению Apple больше не поставляются в Россию. Эксперты Tom’s Hardware отметили, что по внешнему виду Bitblaze Titan напоминает современный MacBook Pro.

В основе ноутбука лежит отечественный процессор «Байкал-М» компании «Байкал электроникс», выпуск которого осуществлялся на фабрике тайваньской компании TSMC. 27 февраля 2022 г. производство было остановлено из-за актуальных геополитических событий.

По словам Яны Брыш, предсерийный образец ноутбука умеет запускать «основные пользовательские приложения», включая офисное ПО и софт для просмотра YouTube. Под последним, вероятно, подразумевается браузер. «Продолжаем тестирование в различных нагрузках, готовим официальный релиз», – говорится в ее публикации в «Вконтакте».

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Яна Брыш добавила также, что серийное производство Bitblaze Titan начнется в конце 2022 г. «Есть возможность приобрести один из предсерийных образцов – дорого. Или ждать серию, которая выйдет не раньше ноября (2022 г. – прим. CNews), принимаем заказы по предоплате», – написала Яна в ответ на один из комментариев к ее публикации.

Ранее представители «Промобит» говорили CNews, что размер первой партии составит 1000 экземпляров. По их словам, этот лимит «обусловлен двумя факторами – количеством зарезервированных на этот год за компанией процессоров и тестированием спроса». Глава «Промобит» Максим Копосов отдельно заявил CNews, что запасов снятых с производства на TSMC процессоров «Байкал-М» «на этот год достаточно для выпуска первой партии из 1000 шт.». «Относительно следующих партий рассчитываем на то, что производитель процессоров сможет решить задачу обеспечения необходимых объемов поставки процессоров», – добавил он.

Что изменилось

Как сообщила CNews Яна Брыш, для ноутбука изготовлен совершенно новый корпус. Использовавшийся для этого алюминий получил специальное оксидированное покрытие. CNews писал, что топовые версии ноутбука будут выполнены в титановом корпусе, но за эту опцию придется доплатить. В базе Bitblaze Titan стоит около 100 тыс. руб., а титановое исполнение обойдется приблизительно вдвое дороже.

На фотографии видно, что сам ноутбук имеет темное покрытие, тогда как тачпад получил белый цвет. Это особенность конкретно данного образца ноутбука – белый тачпад является пожеланием заказчика, сказала CNews Яна Брыш.

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За счет перехода на алюминиевый корпус удалось снизить вес ноутбука. До рекордов, установленных лэптопами LG Gram, которые весят менее 1 кг, ему пока еще далеко, но, тем не менее, результат достойный – 2,2 кг, с учетом экрана 15,6 дюйма.

«В целом, машина выглядит законченным продуктом, – сообщила CNews коммерческий директор «Промобит». – Разработчики продолжают работу над окончательной версией ноутбука, занимаются адаптированием программного обеспечения, готовят техническую документацию».

Технические характеристики

Яна Брыш не уточнила, отличается ли обновленная версия Bitblaze Titan от предыдущей модификации в плане технических характеристик. Ранее лэптоп предлагался с IPS-экраном на 15,6 дюйма с разрешением Full HD, полноразмерной клавиатурой с NumPad и твердотельным накопителем на 250 или 512 ГБ в форм-факторе М.2. Объем оперативной памяти – минимум 16 ГБ и максимум 128 ГБ, используются планки DDR4. Как сообщили CNews представители «Промобита», ноутбук полностью совместим с российскими операционными системами «Альт» и Astra Linux.

Белый тачпад - одна из изюминок ноутбука

5-часовую автономную работу ноутбуку обеспечивает батарея на 6000 мАч. Подключение периферии возможно по четырем USB-A 3.0, одному USB-C, HDMI и 3,5-миллиметровому миниджеку. Также в наличии Bluetooth, Wi-Fi и Ethernet.

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Что касается «Байкал-М», то это 28-нанометровый ARM-чип на частоте до 1,5 ГГц. Внутри него располагаются восемь ядер Cortex A57 и интегрированный модуль Mali-T628 с частотой до 700 МГц для обработки графики. Дискретной видеокарты в ноутбуке не будет.