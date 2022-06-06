Российский ноутбук в титановом корпусе на процессоре «Байкал» готов к производству

Омская компания «Промобит» готова к предсерийному производству ноутбука Bitblaze Titan, одна из версий которого имеет корпус из титана. Первая партия состоит из 1000 устройств, их сделают для госведомств. В основе ноутбука лежит процессор «Байкал-М», производство которого остановлено из-за санкций. Не исключено, что за счет этого объем выпуска Bitblaze Titan будет сильно ограничен.

Отечественное «железо», премиальный корпус

Российская компания «Промобит» из Омска сообщила CNews о готовности к предсерийному производству отечественных ноутбуков Bitblaze Titan. Объем первой партии составит 1000 экземпляров, внутри каждого из которых будет находиться российский процессор «Байкал-М» компании «Байкал электроникс». Материнская плата ноутбука – это тоже отечественная разработка. Она создана совместно с российской компанией «Элпитех».

По информации представителей «Промобит», вся первая предсерийная партия будет распределена между госведомствами и госструктурами. Кто именно в числе первых получит возможность опробовать Bitblaze Titan в деле, на момент публикации материала известно не было.

К серийному производству ноутбуков Bitblaze Titan компания «Промобит» тоже готовится. Его запуск состоится ближе к концу 2022 г. Более точную дату компания на момент публикации материала не раскрывала.

Стоимость Bitblaze Titan будет напрямую зависеть от выбранной комплектации, различия между которыми заключаются в объемах оперативной памяти и твердотельного накопителя. Базовая версия предварительно оценивается в 100 тыс. руб. Цена включает корпус из алюминия. Также будет возможность заказать титановый «экстерьер», но в этом случае придется потратить как минимум 200 тыс. руб.

Финальный вариант дизайна ноутбука

На сайте «Промобит» есть возможность оставить предзаказ на Bitblaze Titan. Поле «Компания» является обязательным для заполнения. Это может указывать на то, что обычные потребители приобрести ноутбук пока не смогут.

По информации «Омского областного телевидения», предсерийная версия ноутбука будет отличаться от прототипа более компактными габаритами и меньшим весом. Кроме того, разработчики создали для нее новую системную плату.

Аппаратная основа ноутбука

Процессор «Байкал-М», использующийся в ноутбуке «Промобит», разработала российская компания «Байкал электроникс». Он основан на архитектуре ARM и имеет 28-нанометровый техпроцесс, один из самых современных среди тех, что используется в российских CPU.

Процессор имеет восемь ядер Cortex A57, тактовая частота которых достигает 1,5 ГГц. За обработку графики отвечает интегрированный модуль Mali-T628 с частотой до 700 МГц, который и будет основным в ноутбуке – «Промобита». Дискретная видеокарта в нем не предусмотрена.

Заказать ноутбук могут пока только компании

Вместе с перечисленным в процессоре реализованы два контроллера памяти DDR3/4 и поддержка интерфейса PCIe Gen3 (8+4+4). Производитель позаботился об аппаратном декодированияи 4К-видео и добавил четыре Ethernet-интерфейса (по два 10 Гбит и 1 Гбит).

Выпуск «Байкал-М» на территории России невозможен – ни один отечественный вендор полупроводников к июню 2022 г. не смог освоить 28-нанометровые нормы производства. Данные процессоры до февраля 2022 г. выпускались в Тайване на фабрике TSMC, но эта компания решила поддержать антироссийские санкции и остановила их производство.

На фоне этого пока неясно, хватит ли имеющихся запасов чипов «Байкал-М» для выпуска всех запланированных экземпляров Bitblaze Titan. Представители «Байкал электроникс» от комментариев отказались.

Полноразмерный почти российский ноутбук

Bitblaze Titan выполнен в классических пропорциях за счет экрана на 15,6 дюйма с соотношением сторон 16:9. Это позволило, помимо прочего, разместить в корпусе блок цифровых клавиш (numpad). Сам экран поддерживает разрешение Full HD (1920x1080 точек) и базируется на матрице IPS.

Как быстро и без потерь перейти на отечественную IdM-систему: план действий Импортонезависимость

Ноутбук комплектуется оперативной памятью DDR4 объемом от 16 до 128 ГБ. Самостоятельный ее апгрейд невозможен. За хранение информации отвечает полноценный SSD-накопитель вместимостью от 250 до 512 ГБ. Формат накопителя – М.2.

Электроника Bitblaze Titan работает от аккумулятора емкостью 6000 мАч. Для подключения к интернету в ноутбуке есть Wi-Fi и Ethernet, а работа с периферийными устройствами осуществляется по HDMI, USB-C, Bluetooth и четырем USB-A 3.0. Отдельно предусмотрен 3,5-миллиметровый разъем под наушники.

Схема системной платы. Источник фото: портал Омского областного телевидения

На момент публикации материала название и версия операционной системы, с которой будет поставляться ноутбук, оставалась тайной. На него будет распространяться трехлетняя гарантия

Часть компонентов ноутбука, как сообщал CNews, выпускаются странами, отвернувшимися от России после начала спецоперации на Украине. Это в первую очередь страны ЕС, США, Япония и Тайвань.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

Некоторые комплектующие для ноутбука выпускает Китай. «Для того чтобы преодолеть последствия санкций, мы будем искать альтернативные каналы, изучать наработки как внутри страны, так и на других доступных рынках. Например, я недавно узнал, что у Индии есть свой микропроцессор, правда, хуже нашего “Эльбруса”, но тем не менее. Быть может, что-то найдется и у Бразилии», – сообщил CNews глава «Промобита» Максим Копосов. Он добавил также, что не исключает возможности полного отказа от иностранных комплектующих в пользу отечественных. «Все зависит от российской электронной промышленности – насколько быстро она будет догонять зарубежную», – сказал Максим Копосов.

Комментарий «Промобита»

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий главы «Промобита» Максима Копосова. Он сообщил, что первая партия ноутбуков собирается на площадке компании в Омске. С его слов, лимит первой партии в 1000 экземпляров «обусловлен двумя факторами – количеством зарезервированных на этот год за компанией процессоров и тестированием спроса». На вопрос CNews, кто входит в число заказчиков первых ноутбуков, Максим Копосов ответил: «Правительство одного из регионов и крупный телеком-оператор». Подробности он раскрывать не стал.

Также глава «Промобита» подчеркнул, что запасов снятых с производства на TSMC процессоров «Байкал-М» «на этот год достаточно для выпуска первой партии из 1000 шт.». «Относительно следующих партий расчитываем на то, что производитель процессоров сможет решить задачу обеспечения необходимых объёмов поставки процессоров», – добавил он.

Точную дату прибытия первой и последующих партий Максим Копосов не раскрыл. «Более точно назвать дату пока не можем. Следует решить множество логистических и технологических задачу», – сказал он.