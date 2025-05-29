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Предко Юрий
УПОМИНАНИЯ
Предко Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 4
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4966 2
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Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
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