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Все категории 175734
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Предко Юрий


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» запустит в магазинах бренд-зоны с белорусской техникой 1
20.01.2023 В Белоруссии создан телевизор «послезавтрашнего дня». Купить его могут не все 2
26.12.2022 Первый белорусский ноутбук внезапно исчез из продаж почти сразу после их начала 1
22.12.2022 Белоруссия выпустила первый национальный ноутбук. Впервые названы характеристики и цена 1
17.11.2022 Первый белорусский ноутбук готов к производству. До запуска конвейера считанные дни 1
09.10.2007 Китайцы расширяют «Горизонт» от ЖК-телевизоров к СВЧ-печкам 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Предко Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

МПОВТ - Минское производственное объединение вычислительной техники 7 3
AMD - Advanced Micro Devices 4312 2
Apple Inc 12274 2
Intel Corporation 12311 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 1
Midea 37 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2069 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2578 1
HP Inc. 5717 1
Dell EMC 5052 1
Microsoft Corporation 24849 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 90 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2517 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4966 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14623 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21199 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26004 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13786 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7183 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16364 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12643 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20671 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17380 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28269 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3901 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1089 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 321 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4777 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6099 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24722 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2665 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9399 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 655 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 674 1
DDR - Double data rate 2800 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3906 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1604 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5878 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7432 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2225 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24842 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12595 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2872 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2016 1
Microsoft Windows 11 614 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 187 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 779 1
Microsoft Windows 15903 1
Intel Tiger Lake 63 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 115 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 228 1
Apple MacBook Pro 531 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 983 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 521 1
Intel Core - Семейство процессоров 1217 1
Лукашенко Александр 100 4
Климович Андрей 3 2
Малашкевич Дмитрий 2 1
Гунько Сергей 1 1
Беларусь - Белоруссия 5840 6
Россия - РФ - Российская федерация 149019 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52591 4
Япония 13370 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14254 2
Беларусь - Минск 650 1
Швеция - Королевство 3644 1
Армения - Республика 2324 1
Южная Корея - Республика 6732 1
Казахстан - Республика 5646 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Узбекистан - Республика 1785 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17475 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Таджикистан - Республика 883 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2684 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2775 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2812 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5333 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5672 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30156 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 3
Ведомости 1073 1
Mercury Research 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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