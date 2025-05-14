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Либ Феликс


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Акционеры «М.Видео-Эльдорадо» завершили дофинансирование компании в объеме 30 млрд рублей на реализацию новой стратегии на 2025-2027 годы 1
12.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» меняет программу лояльности М.Club в рамках трехлетней стратегии развития: теперь можно списать до 50% от стоимости покупки бонусами 1
05.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» избрала новых членов совета директоров 2
28.04.2025 Анастасия Родина назначена директором по персоналу Компании «М.Видео-Эльдорадо» 1
24.04.2025 Екатерина Ярина назначена финансовым директором Компании «М.Видео-Эльдорадо» 1
18.03.2025 Рассекречен таинственный инвестор, спасший гигантского российского ритейлера техники от продажи и закрытия сотен магазинов 1
14.03.2025 Гигантский российский ритейлер электроники спасен от закрытия сотен магазинов. Нашлись новые таинственные инвесторы 1
19.02.2025 Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» утвердил Феликса Либа на позицию нового генерального директора группы 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Либ Феликс и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 2
VK - Mail.ru Group 3482 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2504 8
Natura Siberica - Натура Сиберика 5 3
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1684 1
Simple Group - Симпл 11 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 33 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4947 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7042 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12370 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5288 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4505 2
Аксессуары 3966 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12970 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 238 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 547 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3143 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1125 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 16 2
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Видео Бонус - программа лояльности 16 1
Родина Анастасия 1 1
Петрова Ирина 4 1
Гарманова Анна 4 1
Быковских Сергей 2 1
Горный Александр 43 1
Муравьев Олег 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 2
Беларусь - Белоруссия 5822 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 141 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 83 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7706 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6281 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6340 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3602 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4773 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 328 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4535 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2959 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 536 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2289 1
СТМ - Собственные торговые марка 5 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7153 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7634 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 238 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 302 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 308 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2336 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11304 1
Ведомости 1071 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 67 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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