«М.Видео» начала торговать белорусскими Smart-ТВ, компьютерами и планшетами. Цены

В «М.Видео - Эльдорадо» открылась первая бренд-зона белорусской техники, запущенная при поддержке властей Белоруссии. В том числе будут продаваться Smart-телевизоры Vityaz и Horizont, а также компьютеры и мониторы H и планшеты H-Tab. Самый дорогой белорусский Smart-телевизор стоит 300 тыс. руб.

Зона белорусских товаров в «М.Видео»

Сеть магазинов «М.Видео - Эльдорадо» открыла первую бренд-зону с товарами белорусских производителей электроники и бытовой техники.

Зона открылась в московском магазине сети на улице Народного ополчения. Соглашение об открытии данной зоны было подписано 29 мая 2025 г. между «М.Видео - Эльдорадо» и холдингом «Горизонт» (Horizont) при поддержке Администрации Президента Белоруссии, Посольства Белоруссии в России и профильных ведомств.

В зоне, оформленной в национальном стиле Белоруссии, представлены товары таких белорусских производителей, как Horizont, Atlant, Gefest, «Белвар», «БелОМО», «Витязь» и General Electronics (GE).

«М.Видео-Эльдорадо» В «М.Видео - Эльдорадо» открылась первая бренд-зона белорусской техники

До конца 2025 г. «М.Видео Эльдорадо» планирует открыть как минимум еще один подобного рода «магазин в магазине» в Москве, а в случае успеха - машстабировать проект на другие города.

Все работники бренд-зоны должны проходить специальное обучение на заводах в Белоруссии, что сделает их консультации при подборе техники более качественной и профессиональной. Для покупки белорусских товаров можно будет воспользоваться сервисами по кредитованию и рассрочки, которые доступны на финтех-платформе от «М.Видео - Эльдорадо» - «Директ Кредит Центр»,

Платформа объединяет пул российских банков, ведутся переговоры о привлечении и белорусских банков, рассказал гендиректор «М.Видео Эльдорадо» Феликс Либ. В том числе доступен BNPL-сервис «По рублю», обеспечивающий покупку товаров в рассрочку на сумму до 20 тыс. руб.

«М.Видео-Эльдорадо» Белорусский ноутбук H-book

По словам посла Белоруссии в России Александра Рогожника, сейчас прирабатываются механизмы финансирования, которые позволят сделать продукцию белорусских производителей еще более доступной для российских покупателей. «У нас уже есть успешный опыт сотрудничества белорусских производителей по прямым договорам с крупными федеральными сетями в сфере продовольственных товаров - «Ашан», X5, «Лента» - где продажи нашей продукции кратно выросли, - рассказал Рогожник. - Уверен, что в категории бытовой техники и электроники нас ждут столь же впечатляющие результаты».

«Сегодня вопрос развития промышленности потребительских товаров и укрепления позиций в этой нише стоит перед многими странами, - заявил директор департамента внутренней торговли Минпротмторга России Никита Кузнецов. - не исключение здесь и наше Союзное государство. Открытие это бренд-зоны однозначно поспособствует этим процессами, поскольку представить потребителям возможность познакомиться с белорусскими товарами, что, как предполагается, создаст дополнительный спрос». Кузнецов добавил, что в России готовится законопроект о «российской полке» который также распространится на белорусские товары.

Продукция Vityaz

В Белоруссии с советских времен существует два завода телевизоров - «Витязь» (Vityaz) и «Горизонт» (Horizont). Оба принадлежат государству. Оба завода принадлежат государства и также занимаются контрактной сборкой (в том числе для российских брендов).

Линейка Smart-телевизоров от «Витязь», которую будет продавать «М.Видео Эльдорадо», представляет из себя аппараты под управлением Android TV, Google TV, WebOS, «Яндекс ТВ» и «Салют ТВ». Присутствуют модели с OLED- и QLED-матрицами и поддержкой 4K.

Ноутбуки, компьютеры и мониторы H

Холдинг Horizont в настоящее время объединяет 16 предприятий, выпускающих продукцию под брендами. Среди производимой продукции - телевизоры, мониторы, ноутбуки, мини-ПК, жесткие диски, планшеты, лампочки, СВЧ_печи, мини-печи, стиральные машины и холодильники. В том числе под брендом H производятся электронные книги, мониторы, мини-ПК, планшеты и мониторы.

«М.Видео-Эльдорадо» Монитор линейки H

Линейка ноутбуков 14 MAK4 имеет дисплей с диагональю 14,1 дюйма (разрешение 1920x1080, матрица IPS, 60 Гц), оперативную память (ОЗУ объемом 8 Гбайт и SSD с объемом памяти 256 Гбайт. Ноутбуки оснащены лицензионной Microsoft Wondows 11 Home с круглосуточной технической поддержкой на территории России и Белоруссии. В линейке две модели: с двухядерным процессором Tiger-lake-U Core-i3 1115G4 и с четырехмерным процессором Tiger-lake-U/H Core-i5 1155G7. В первом случае ноутбук стоит 27 тыс. руб,, во втором - 40 тыс руб.

Линейка ноутбуков 15 IPK1 имеет экран с диагональю 15,6 дюйма (IPS, 1920x1080, 60 Гц). В линейке три модели: с процессором Intel Core Alder lake i3-1215U. 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт SSD стоит 30 тыс. руб., с процессором Intel Core Alder Lake i5-1235U. 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт SSD стоит 43 тыс. руб., с процессором Intel Core Alder Lake i7-1255U, ОЗУ 16 Байт и SSD 512 Гбайт.

Модель ноутбука 16 IPK2 имеет дисплей с диагональю 16 дюймов (1920x1200, IPS, 60 Гц), процессор Intel Core Alder Lake i5-12500H, ОЗУ 16 Гбайт и SSD 512 Гбайт. Цена составляет 50 тыс. руб.

Линейка мини-ПК H-TOP состоит из трех пар моделей, в каждой из которых модели отличаются предустановленной ОС: Microsoft Windows и Linux. В первой паре компьютеров используется процессор Tiger-lake-U Core-i3 1115G4, 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт SSD., стоимость составляет 31 тыс. руб. В следующей паре используется процессор Tiger-lake-U Core-i5 1155G7, 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт SSD. Стоимость составляет 44 тыс. руб. Еще в оной паре моделей мини-ПК используется процессор Tiger-lake-U Core-i7 1195G7, ОЗУ 16 Гбайт и SSD 512 Гбайт. Стоимость составляет 64 тыс. руб.

В линейке мониторов под брендом H есть две офисные модели с диагональю 24 дюйма (разрешение 1920x1080, матрица IPS). Первая из них обладает временем отклика 14 мс и портами HDMI и VGA, стоимость составляет 11 тыс. руб. Другая модель имеет время отклика 7,5 мс, порты HDMI и DisplayPort, стоимость составляет 13,5 тыс. руб. Как утверждают в Horizont, данные модели обладают функциональной ножкой с углом наклона, а горизонтальный и вертикальный углы обзора совпадают и характеризуются цифрой 178 градусов.

Есть также домашние и игровые мониторы с диагоналями от 24 дюймов до 49 дюймов (разрешение - 1920*1080, матрица- IPS или VA). Стоимость моделей с диагональю 27 дюймов составляет 22,4 тыс. руб и 23.2 тыс. руб., с диагональю 32 дюйма - 31 тыс. руб., с диагонально 34 дюйма - 58,7 тыс. руб. Horizont также предлагает автоматизированное рабочее место, состоящее из мини-ПК на процессоре Intel Alder Lake 12450H с частотой 3,3 ГГц, 16 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ОЗУ, монитором с диагонально 23,8 ‘’ (разрешение 1920*1080, матрица IPS), клавиатуры и мыши. Стоимость составляет 50 тыс. руб.

Планшеты H-Tab

В линейке планшетов H-Tab есть четыре модели. H-Tab 1 имеет дисплей с диагональю 10,95 дюймов, и разрешением 1920x1200 и частотой 90 Гц, процессор MTK Helio G99, внутренней памятью 128 Гбайт и ОЗУ 6 Гбайт, фотокамерами 8+13+2Мп. Стоимость устройства составляет 15 тыс. руб. Модель H-TAB 1+ лучшими характеристиками дисплея - разрешение 2560x1600 и 120 Гц, а также ОЗУ объемом 8 Гбайт. Ее стоимость составляет 16,6 тыс. руб.

Планшет H-Tab 1 Pro имеет диагональ 11,45 дюйма с разрешением 2200x1440 и частотой 90 Гц, процессор MTK Helio G99, 12 Гбайт ОЗУ. внутренний память 256 Гбайт, фотокамеры 8+48+2 Мп. Стоимость устройства составляет 22,5 тыс. руб. Все три устройства работают под управлением Android 15 и аккумулятор емкостью 8 тыс. mAh.

Также представлен «защищенный» планшет H-Tab Shield. Он имеет ди слей 10,1’’ с разрешением 800*1280 и частотой 60 Гц, процессор T606, 6 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт внутренней памяти. фотокамеры 16+16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 15,6 тыс. mAh, устройство соответствует стандартам влагозащищенности IP68 и IP69K, стоимость составляет 30 тыс. руб.

Smart-телевизоры Horizont

Smart-телевизоры Horizont работают на операционных системах Android/Google и «Яндекс ТВ», ведутся также переговоры со Сбербанком об использовании «Салют ТВ», представлены тремя линейками. Во всех из них используется подсветка DLE, В линейке бюджетных ТВ разрешение составляет 1366*768. Телевизор с диагональю 24 дюйма стоит 9,4 тыс., устройство работает под управлением Andrroid 14 или «Яндекс ТВ». Телевизор с диагональю 32 дюйма без функций Smart TV стоит 11,3 тыс. руб. Smart TV с данной диагональю стоят 13 тыс. руб. и 1365 тыс; руб (в обоих случаях используется «Яндекс ТВ»), с Android (или «Яндекс ТВ) - 11,8 тыс. руб.

Линейка среднеценового сегмента представлена целом рядом моделей. С диагональю 43 дюйма и разрешением 1920x1080 ( Full HD) стоимость составляет 20,2 тыс. руб. (с «Яндекс ТВ») и 18,7 тыс. руб, (с Android TV), с разрешением 3840x2160 (4K) и Google TV - 20,2 тыс. руб.

Модели с диагональю 50 дюймов и разрешением 384082160 стоят 30,4 тыс. руб. (с Android), 23 тыс. руб. (с Android 13 или «Яндекс ТВ») и 36 тыс. руб. (С Google TV). Модели с диагональю 55 дюймов и разрешением 3840*2160 стоят 35 тыс. руб. (с «Яндекс ТВ»), 27 тыс. руб. (с Android14 или Google TV) и 40 тыс. руб. (с Google TV). Начиная с диагонали 50 дюймов, модели телевизоров Horizont облачаются процессором MTK Cortex A53.

В флагманской серии модели с диагональю 65 дюймов и разрешением 3840*2160 стоят 44,7 тыс. руб, (с «Яндекс ТВ»), 42,2 тыс. руб. (с Android 14 или Google TV) и 57 тыс. руб. (с Google TV). Модель с диагональю 75 дюймов (разрешение - 3840*2160) и «Яндекс ТВ» стоит 81 тыс. руб. Модель с диагональю 85 дюймов (разрешение 3840*2160) и «Яндекс ТВ» стоит 123 тыс . руб.

Наиболее дорогая модель обладает диагональю 100 дюймов (разрешение 384082160), частота составляет 120 Гц), также используется матрица QLED и Google TV.. Стоимость составляет 300 тыс. руб.