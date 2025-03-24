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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузнецов Никита


24.03.2025 Образовательная платформа МТС «Поколение М» приглашает пермяков на онлайн-отбор в ГИТИС 1
06.12.2024 Найдена профессия, где платят больше, чем в ИТ. И никакой работы в офисе 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
13.12.2022 Резидент «Сколково» выпустил новую модель высокотемпературного 3D-принтера c системой гранульной печати 1
15.11.2022 Резидент «Сколково» создал самый большой российский 3D-принтер 1
13.09.2018 Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется 1
19.07.2018 Danone, «Галактика» и «Карат» протестируют маркировку готовой молочной продукции 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Кузнецов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 5
8333 4
Ростелеком 9808 4
Diasoft - Диасофт 900 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 202 4
R-Vision - Р-Вижн 162 4
РСХБ Интех - RSHB Intech 52 4
ИАС Диджитал 7 4
МегаФон 9059 3
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 3
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 42 3
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 79 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1232 3
Газинформсервис - ГИС 290 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 3
Сбер - СберАналитика 31 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 279 3
Северсталь Инфоком 66 3
Picvario - Пикварио 15 3
Ланит Интеграция 193 3
Polymedia - Полимедиа 139 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 58 3
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 3
ФинГрад - FinGrad 33 3
Сбер - СберБизнес Софт 60 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 3
Hoff Tech - Хофф Тех 41 3
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 3
Аусферр ИТЦ 28 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 220 2
Data Matrix - Дата Матрикс 78 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 458 2
ЦРТ Инновации 70 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 489 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 4
ГПБ - Газпромбанк 1094 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 4
Альфа-Банк 1784 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 4
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 74 4
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 4
Кофемания 55 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 26 3
РЖД - Российские железные дороги 1924 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2428 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 3
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 64 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 34 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 3
ВТБ - Почта Банк 469 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 3
ФосАгро 127 3
Альфа-Капитал УК 104 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 3
Восток-Сервис ГК 53 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 3
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 3
Федеральное казначейство России 1792 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2734 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 167 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 151 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 315 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 6
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 476 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2986 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6744 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 4
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 771 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4800 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 4
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 227 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6910 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3117 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6347 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12180 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8181 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4943 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1076 3
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 853 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3920 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8679 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2183 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10652 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 535 3
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 100 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1192 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4451 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12106 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5935 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 635 2
Маркировка - Marking 1087 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4309 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11230 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4760 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 720 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 4
Бизнес Технологии - Global-ERP 60 4
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 4
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 4
Новые облачные технологии - МойОфис 798 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
НКТ - Р7-Офис 390 3
БИС - ITQuick - Jumse 39 3
СалютДевайсы - GigaChat 214 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 3
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 3
Протек - Здравсити 26 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 192 3
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 3
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 3
НКТ - Р7-графика 31 3
F2 innovations - F2 Gigantry 2 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Linux OS 10089 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 935 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 70 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 156 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1293 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 278 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 1
Pexels 58 1
Шадаев Максут 1023 4
Талипов Руслан 7 4
Желтухин Вадим 32 4
Урусов Виктор 131 4
Кирьянова Александра 138 4
Пирогова Ирина 29 4
Галкин Николай 108 4
Суровец Дмитрий 77 4
Панченко Иван 144 4
Глазков Александр 138 4
Нестеров Алексей 145 4
Мельникова Алиса 92 4
Цыганков Дмитрий 37 4
Ермаков Иван 28 4
Медокс Ярослав 35 4
Сарычев Максим 12 4
Хайзников Михаил 13 4
Глухов Иван 29 4
Мезенцев Александр 16 4
Аникин Дмитрий 45 4
Зубанов Артур 6 4
Казьмин Никита 9 4
Щелыванова Яна 6 4
Аксенов Олег 45 3
Федечкин Эдуард 55 3
Походня Андрей 6 3
Гордиенко Ростислав 28 3
Погорелов Руслан 8 3
Руденко Антон 7 3
Лукьянов Олег 15 3
Князев Андрей 15 3
Замаруев Владимир 41 3
Чернаков Ростислав 9 3
Натрусов Артем 284 3
Подбуцкий Георгий 44 3
Солдатенкова Ксения 26 3
Нерадовский Константин 18 3
Павлов Вадим 21 3
Богомолов Денис 14 3
Джабиев Георгий 45 3
Россия - РФ - Российская федерация 146477 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14179 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 135 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1485 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 286 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7112 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4899 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9969 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6029 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4716 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 385 3
Экономический эффект 1084 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 3
Энергетика - Energy - Energetically 5162 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7918 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10055 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5146 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4412 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8862 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 509 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2218 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5699 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 402 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 714 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6990 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 832 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2434 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 771 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1389 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 3
РАН - Российская академия наук 1902 3
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 108 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 4
CNews AWARDS - награда 522 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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