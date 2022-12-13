Резидент «Сколково» выпустил новую модель высокотемпературного 3D-принтера c системой гранульной печати

Производитель промышленных 3D-принтеров, компания «Тоталзед», выпустила новую модель высокотемпературной машины со встроенной системой гранульной печати и размером рабочей камеры 1200х650х1200 мм. Она способна создавать крупные образцы и печатать мелкосерийные партии за одну установку. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Принтер работает с широким спектром гранулята без привязки к конкретному производителю. Он оснащен аппаратно-программным управлением собственной разработки. В него встроены все базовые системы, включая сушильную камеру, систему направленного охлаждения, источник бесперебойного питания, вакуумный насос, видеонаблюдение и систему очистки экструдера. Кроме того, его термостатированная камера конструктивно развязана с электроникой и системой перемещения, что значительно продлевает срок эксплуатации.

Алексей Дубинин, генеральный директор «Тоталзед»: «Гранульная система выгодна при крупногабаритной печати, поскольку гранулят почти в четыре раза дешевле филамента. Сейчас это уникальное направление в аддитивном производстве с высокими показателями по скорости построения 3D-моделей и экономике самого производства».

3D-принтер компании «Тоталзед»

Компания «Тоталзед» также внедрила технологию гранульной печати в новую линейку портальных 3D установок до 12 метров в длину. В этом варианте шнековая печать реализована совместно с фрезерной обработкой, что позволяет получить крупные детали с поверхностью высокого качества.

Никита Кузнецов, директор по проектам кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково»: «Использование шнековых экструдеров в FDM-печати является мировым трендом последних нескольких лет. Технология позволяет сильно удешевить производство крупногабаритных деталей за счет снижения требований к исходному печатному материалу. При этом, также важно отметить, что рынок ждет сейчас гибридные установки, сочетающие в себе аддитивное производство и последующую мехобработку. Поэтому то, что компания внедрила технологию гранульной печати в линейку портальных установок вместе с фрезерной обработкой – это хороший задел на будущее».

Среди других функциональных особенностей промышленного 3D-принтера «Тоталзед»: быстрая смена стандартного базового экструдера диаметром 1,75 и 2,85 мм на шнековый экструдер технологии FGF с диаметром сопла от 2 до 6 мм; жесткие рамные конструкции, серводвигатели для плавного перемещения экструдера и точности печати; вакуумный стол с независимыми зонами и автоматическая калибровка поверхности печати.

Ефим Климов, «Эттон»: Как мы получили грант на разработку MES-системы Поддержка ИТ-отрасли

***

«Сколково» – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.

Компания «НПО тоталзед» была создана в 2022 г. на базе российского разработчика промышленных 3D-принтеров Total Z. «НПО тоталзед» стала резидентом кластера передовых производственных, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково». В настоящее время команда занимается исследованиями в области аддитивных технологий, в том числе производством оборудования для шнековой FGF-печати композитными и высокотемпературными материалами. Также компания разрабатывает программное обеспечение для 3D-принтеров, создает алгоритмы и системы управления печатью. «НПО тоталзед» разработала портальную систему для шнековой печати, а также шнековые экструдеры с автоматической системой загрузки гранулята.