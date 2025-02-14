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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168683
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Казьмин Никита



14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Казьмин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 6
8259 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 6
Diasoft - Диасофт 882 6
R-Vision - Р-Вижн 157 6
МегаФон 8922 5
Северсталь Инфоком 64 5
Ростелеком 9738 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 5
Ланит Интеграция 190 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 5
Газинформсервис - ГИС 278 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберБизнес Софт 56 5
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 5
Hoff Tech - Хофф Тех 41 5
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 35 5
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 4
ИАС Диджитал 7 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
Cloud4Y 286 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
ФинГрад - FinGrad 33 1
Аусферр ИТЦ 28 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
SAP SE 5280 1
Ростелеком - TData - ТДата 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 6
Альфа-Банк 1775 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 453 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 6
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 46 6
Кофемания 53 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 5
РЖД - Российские железные дороги 1910 5
ВТБ - Почта Банк 467 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2380 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 5
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 5
Savina Legal - Савина Лигал 15 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 4
Ингосстрах СПАО 421 4
Северсталь ПАО - Severstal 483 4
ГПБ - Газпромбанк 1086 4
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 24 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 31 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 1
ФосАгро 126 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 6
Федеральное казначейство России 1783 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2516 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2721 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4775 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 6
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6696 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 6
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4890 5
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 457 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8052 5
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 5
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 833 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3837 5
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 759 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6276 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8600 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6601 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2142 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1316 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 525 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 99 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2221 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1193 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5396 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 703 6
Новые облачные технологии - МойОфис 788 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 6
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 5
НКТ - Р7-Офис 383 5
Протек - Здравсити 26 5
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 5
Бизнес Технологии - Global-ERP 46 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
СалютДевайсы - GigaChat 196 4
НКТ - Р7-графика 31 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Linux OS 10005 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 146 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 268 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 1
Суровец Дмитрий 77 6
Шадаев Максут 1015 6
Глазков Александр 138 6
Панченко Иван 141 6
Галкин Николай 106 6
Цыганков Дмитрий 37 6
Кирьянова Александра 137 6
Урусов Виктор 128 6
Глухов Иван 28 6
Щелыванова Яна 6 6
Абакумов Евгений 206 5
Беляев Владислав 84 5
Козырев Алексей 322 5
Киселев Сергей 61 5
Павлов Вадим 21 5
Врацкий Андрей 135 5
Джабиев Георгий 45 5
Кибалко Кирилл 36 5
Смирнов Вячеслав 41 5
Пирогова Ирина 29 5
Богомолов Денис 12 5
Нерадовский Константин 18 5
Солдатенкова Ксения 26 5
Желтухин Вадим 32 5
Челидзе Джимшер 30 5
Евсеев Артем 14 5
Мельникова Алиса 91 5
Тонаканян Рафаэль 5 5
Малевицкая Алла 6 5
Козицкий Денис 6 5
Завьялов Максим 13 5
Натрусов Артем 284 4
Белоусов Максим 108 4
Сабынин Андрей 36 4
Попов Андрей 111 4
Сахаров Александр 75 4
Князев Андрей 15 4
Замаруев Владимир 40 4
Чернаков Ростислав 9 4
Лукьянов Олег 15 4
Россия - РФ - Российская федерация 145113 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5782 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 6
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 265 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 370 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4671 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5989 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2934 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4844 1
Экономический эффект 1071 1
Энергетика - Energy - Energetically 5106 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2373 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 720 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6723 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 5
РАН - Российская академия наук 1882 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 168 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 6
CNews AWARDS - награда 521 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 5
ИнфоКом 103 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340989, в очереди разбора - 768502.
Создано именных указателей - 168683.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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