Казьмин Никита
Казьмин Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Суровец Дмитрий 77 6
|Шадаев Максут 1015 6
|Глазков Александр 138 6
|Панченко Иван 141 6
|Галкин Николай 106 6
|Цыганков Дмитрий 37 6
|Кирьянова Александра 137 6
|Урусов Виктор 128 6
|Глухов Иван 28 6
|Щелыванова Яна 6 6
|Абакумов Евгений 206 5
|Беляев Владислав 84 5
|Козырев Алексей 322 5
|Киселев Сергей 61 5
|Павлов Вадим 21 5
|Врацкий Андрей 135 5
|Джабиев Георгий 45 5
|Кибалко Кирилл 36 5
|Смирнов Вячеслав 41 5
|Пирогова Ирина 29 5
|Богомолов Денис 12 5
|Нерадовский Константин 18 5
|Солдатенкова Ксения 26 5
|Желтухин Вадим 32 5
|Челидзе Джимшер 30 5
|Евсеев Артем 14 5
|Мельникова Алиса 91 5
|Тонаканян Рафаэль 5 5
|Малевицкая Алла 6 5
|Козицкий Денис 6 5
|Завьялов Максим 13 5
|Натрусов Артем 284 4
|Белоусов Максим 108 4
|Сабынин Андрей 36 4
|Попов Андрей 111 4
|Сахаров Александр 75 4
|Князев Андрей 15 4
|Замаруев Владимир 40 4
|Чернаков Ростислав 9 4
|Лукьянов Олег 15 4
|Россия - РФ - Российская федерация 145113 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 5
|РАН - Российская академия наук 1882 5
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 168 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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