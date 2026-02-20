Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sherpa AI Server
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.02.2026
|«ДАР» предложит своим клиентам решения Sherpa Robotics 1
|15.04.2025
|Приносят ли роботы экономический эффект 2
|21.12.2023
|В реестр отечественного ПО включили платформу для работы бизнеса с генеративными нейросетями Sherpa AI Server 1
Sherpa AI Server и организации, системы, технологии, персоны:
|Артемьев Константин 13 2
|Николаев Алексей 20 1
|Алексеев Юрий 21 1
|Ульихин Павел 36 1
|Верисов Михаил 25 1
|Левина Татьяна 3 1
|Драздов Валентин 5 1
|Сергеев Павел 11 1
|Зобов Дмитрий 4 1
|Астафьев Денис 4 1
|Тихомиров Олег 29 1
|Подгорнов Вячеслав 8 1
|Кочетов Илья 7 1
|Симонов Александр 4 1
|Казьмин Никита 11 1
|Дашкевич Иван 5 1
|Шульман Евгений 3 1
|Парфилов Олег 2 1
|Морозкин Андрей 5 1
|Кузнецов Семен 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158722 1
|Европа 24690 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46173 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420601, в очереди разбора - 726187.
Создано именных указателей - 190804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.