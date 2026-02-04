Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Разделение обязанностей SoD Segregation of duties контроль конфликта интересов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


04.02.2026 IBS и «Газинформсервис» заключили соглашение о партнерстве 1
29.05.2025 «Газпромбанк Лизинг» снизил риски информационной безопасности с помощью решения IDM CAE 1
15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
11.12.2024 Новая версия Solar inRights 3.6: расширены возможности для интеграции с «1С» и увеличена производительность для работы в крупных компаниях с большими объемами данных 2
22.10.2024 IBS разработала систему для предотвращения и устранения SoD-конфликтов 4
06.09.2024 Solar inRights 3.5: расширенные возможности разграничения ролей и обновленная модель рисков для SoD-конфликтов 2
28.05.2024 ГК «Солар» выпустила Solar inRights 3.4 2
13.05.2024 Аналитик vs разработчик: кого предпочтет бизнес? 1
25.04.2024 Скандинавские страны осталась без алкоголя из-за северокорейских хакеров 1
17.07.2023 Александр Махновский: Почти половина новых IdM-внедрений в России — это «Аванпост» 2
30.06.2022 Дмитрий Бондарь, «РТК-Солар»: Зрелость отечественных решений IdM сопоставима с иностранными 1
29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке 1
28.04.2021 «Лаборатория Касперского»: только в 31% крупных российских компаний есть отдел кибербезопасности 1
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 1
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 2
03.10.2017 «Аванпост» представила новую версию Avanpost IDM 2
13.07.2017 Lamoda внедрила Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP 1
05.03.2014 «Инфосистемы Джет» выпустили собственную IdM-систему Jet inView Identity Manager 1
02.12.2013 Кибермошенники диктуют главные тренды рынка ИБ 1
02.09.2013 «Дозор-Джет», версия 5.0.1: заводим досье на инсайдеров 1
11.07.2013 Михаил Косилов -
IP-телефония и видеосвязь стали драйверами рынка корпоративных телекоммуникаций
 1
06.09.2012 Алексей Попов назначен вице-президентом "Сбербанка" по УЭК 1
21.03.2012 Банк "Хоум Кредит": Мы банкиры, для нас главное – цифры 1
28.02.2012 9 проблем соответствия стандарту PCI DSS 1
22.08.2011 ИТ-услуги для малого бизнеса: цунами приближается 1
01.07.2011 RIM: мы сами знаем, что нужно делать, советы не нужны 1
11.02.2011 Архитектурные уязвимости в ERP-системах и СУБД открывают доступ к корпоративным данным 1
25.11.2010 Вышла новая версия Oracle GRC Controls для непрерывного мониторинга средств контроля 1
04.10.2010 "Дорожная карта": меняем модель взаимодействия бизнеса и ИТ 1
13.09.2010 Trend Micro представила платформу для шифрования данных «облачной» сетевой среды 1
09.11.2009 Oracle Database Vault контролирует доступ к данным приложений SAP 1
17.03.2009 Эксперты спорят: бороться с инсайдерами аморально? 1
18.06.2008 DLP-рынок потеряет независимость? 1
08.04.2008 Базы данных: как защититься от инсайдеров? 1
11.09.2007 Oracle займется решениями для управления доступом: покупка Bridgestream 1
06.04.2007 «Нострадамус»: специалистам по ИБ осталось 5 лет 1
28.06.2006 Как навести порядок в ИТ-подразделении? 1
14.01.2004 Oracle: Ларри Эллисон уступил власть? 1

Публикаций - 38, упоминаний - 47

Разделение обязанностей и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6897 7
SAP SE 5457 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1171 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5315 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1709 3
9098 3
IBM - International Business Machines Corp 9565 2
InfoWatch - Инфовотч 1111 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 2
Trend Micro 631 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 179 2
NetApp - Network Appliance 648 1
Ростелеком 10396 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 1
Broadcom - VMware 2509 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3153 1
Dell EMC 5104 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Cisco Systems 5232 1
Yandex - Яндекс 8565 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 1
Microsoft Corporation 25321 1
Huawei 4274 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14534 1
Apple Inc 12720 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Accenture plc 696 1
Check Point Software Technologies 803 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
Корус Консалтинг ГК 1364 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
SAS Institute 1039 1
Directum - Директум 1182 1
Telegram Group 2631 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
Red Hat 1347 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 796 1
Naumen - Наумен 690 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8289 3
ГПБ - Газпромбанк 1186 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1131 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1037 1
Почта России ПАО 2263 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 538 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2738 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1068 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1144 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1806 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 225 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
GFG - Lamoda - Купишуз 198 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 75 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 284 1
Ак Барс Банк 275 1
Лента - Утконос 178 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 1
Runa Capital 158 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 119 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 19 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 22 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Merrill Lynch 454 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
Waarde Capital 7 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 1
Лидер УК 25 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
ICICI Bank - Industrial Credit and Investment Corporation of India - Индийская корпорация промышленного кредитования и инвестиций - АйСиАйСиАй Банк Евразия 9 1
Продо ГК - Продо Менеджмент 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13004 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3141 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5311 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 532 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 389 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73707 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31967 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 6
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1450 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2782 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5925 5
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18625 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2634 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3743 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2179 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2135 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 942 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4798 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 817 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 5
Linux OS 10997 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1551 3
Oracle PeopleSoft 418 3
Google Android 14804 2
Microsoft Office 3985 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2106 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 100 2
NVision Барьер 734 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 2
Apple iPad 3943 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Новые облачные технологии - МойОфис 907 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 494 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 948 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 261 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 695 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 249 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1121 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 929 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2456 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 232 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 659 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Microsoft Dynamics 1185 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Oracle Fusion ERP 68 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 100 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Бондарь Дмитрий 37 4
Ляпунов Игорь 130 2
Almqvist Teodor - Альмквист Теодор 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Новиков Евгений 47 1
Греф Герман 468 1
Оганесян Ашот 139 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
Белоусов Максим 109 1
Мамонов Михаил 24 1
Земков Сергей 159 1
Аршавский Анджей 31 1
Семенов Александр 165 1
Молодых Владимир 30 1
Оганесян Артак 31 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Стороженко Денис 5 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Махновский Александр 9 1
Попов Алексей 338 1
Масалович Андрей 22 1
Косилов Михаил 16 1
Николаев Алексей 19 1
Ульянов Николай 162 1
Михеев Дмитрий 40 1
Огородников Дмитрий 27 1
Седелев Олег 3 1
Бакшинский Олег 15 1
Порубов Виталий 6 1
Акимов Евгений 39 1
Преображенский Евгений 18 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Ахмедов Руслан 9 1
Родионов Павел 2 1
Leone Chris - Леоне Крис 6 1
Сизов Алексей 14 1
Усова Марина 25 1
Поляков Александр 53 1
Самойленко Максим 67 1
Демидов Михаил 133 1
Россия - РФ - Российская федерация 158135 22
Европа 24675 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53557 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 4
Европа Восточная 3124 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18343 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4112 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13581 1
Южная Корея - Республика 6874 1
Азия - Азиатский регион 5763 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Дания - Королевство 1318 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Швеция - Королевство 3720 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8211 1
Индия - Bharat 5726 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2937 1
Великобритания - Лондон 2411 1
Россия - ПФО - Самарская область 1478 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 579 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 224 1
Закавказье - Transcaucasia 126 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 403 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 8
Аудит - аудиторский услуги 3113 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6283 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3212 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3743 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 595 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Forbes - Форбс 928 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6033 1
The Washington Post 344 1
San Francisco Chronicle 29 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Dagens Industri 11 1
Gartner - Гартнер 3616 3
IDC - International Data Corporation 4944 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
Forrester Research 829 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Dimensional Research 16 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 152 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1657 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 1
Минэкономразвития РФ - МИМБ - Московский институт международного бизнеса 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
День молодёжи - 27 июня 1003 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще