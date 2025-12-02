Продо ГК - Продо Менеджмент

Группа «ПРОДО» - один из российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Товары под брендами Группы «ПРОДО» продаются в 65 регионах России. Группа «ПРОДО» выпускает свыше 1700 наименований продукции. Крупнейшие бренды: «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «Черный кабан», «Ясная горка» и др.

Три птицефабрики и три мясоперерабатывающих предприятия холдинга расположены в Центральном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах России. В Группу также входят предприятия, производящие сырье и корма для птицефабрик и мясокомбинатов «ПРОДО».

Семён Кузнецов, Руководитель группы автоматизации и роботизации бизнес-процессов, ГК Продо "Роботизация бизнес-процессов, опыт группы «Продо»" Конференция CNews 30.09.2025 "Роботизация бизнес-процессов 2025"