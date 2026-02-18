Получите все материалы CNews по ключевому слову
Казакова Елена
СОБЫТИЯ
|18.02.2026
|В федеральный перечень включен школьный учебник по ИИ от «Альянса в сфере ИИ» и ГК «Просвещение» 1
|17.05.2007
|В "Сумма Телекоме" назначен новый финансовый директор 1
|12.03.2003
|На питерском рынке системной интеграции - новое имя 1
Казакова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
|36,6 - аптечная сеть 92 1
|Продо ГК - Продо Менеджмент 14 1
|Ефимов Игорь 1 1
|Магомедов Зиявудин 9 1
|Волянский Антон 1 1
|Юрин Максим 3 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158624 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420184, в очереди разбора - 726014.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.