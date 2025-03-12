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Левина Татьяна
|12.03.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 1
|25.11.2021
|Доля успешных сделок достигла 90%: статистика услуги «Доменный брокер» в REG.RU 1
Левина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Ру-Веб. Инвестиции 15 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 890 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146063 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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