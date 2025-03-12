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Индексная книга (каталог) CNews*
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Левина Татьяна


12.03.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 1
25.11.2021 Доля успешных сделок достигла 90%: статистика услуги «Доменный брокер» в REG.RU 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Левина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3983 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
X Corp - Twitter 2851 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 818 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 308 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 890 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1193 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4927 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16097 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2939 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 977 1
Google YouTube - Видеохостинг 2770 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 131 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 958 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 1
Доменный брокер 5 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3510 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346071, в очереди разбора - 764587.
Создано именных указателей - 170526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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