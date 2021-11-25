Доля успешных сделок достигла 90%: статистика услуги «Доменный брокер» в REG.RU

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет актуальные данные об услуге «Доменный брокер»: до 3000 заказов в год, максимальная стоимость сделки — 2222222 ₽, средний срок — 3 месяца. Сделки заключаются успешно в 90% случаев.

Как устроен «Доменный брокер»

Пользователь обращается к услуге «Доменный брокер», если домен, который необходим ему для бизнеса или проекта оказался занят. Брокер принимает заявку и берёт на себя весь процесс: от поиска контактов администратора домена (продавца), переговоров до официального проведения сделки. Если продавец отказывается от сделки, брокер бесплатно подбирает для покупателя похожий домен и проводит переговоры по нему.

Число заказов

В 2020 году на услугу «Доменный брокер» поступило 2700 заказов. В 2021 году спрос продолжает расти: по данным на ноябрь компания получила 2650 заявок, по прогнозу к концу года их число приблизится к 3000. Среднее число заказов в месяц — 240. Заканчиваются сделкой 90% заказов.

Популярность доменных зон

Больше всего запросов на покупку занятого доменного имени по-прежнему в зонах .RU и .РФ. Однако увеличилось количество заказов в популярных международных зонах: .COM, .ORG и .NET. Интересно, что изменился и выбор доменных имён: если раньше наиболее востребованы были домены с общеупотребимыми словами русского языка (TKANI.RU, FUTBOLKA.RU), то теперь это веб-адреса с аббревиатурами, дефисами, различными написаниями слов, уникальные названия брендов. Например, SSTOOL.RU, LDEVELOPMENT.COM.

Стоимость, срок и специфика сделки

Как и год назад, стоимость большинства сделок (70%) не превышает 50000 рублей. 25% покупок совершаются в диапазоне от 50000 до 100000 рублей, а 5% — от 100000 рублей и выше‎. Максимальная стоимость сделки в 2020 году составила 855557 ₽, а в 2021 — 2222222 ₽. Минимальная стоимость за последние два года не изменилась — 200 ₽.

Средняя длительность сделок, по сравнению с 2020-м, увеличилась с одного месяца до трёх. Иногда к соглашению приходят и через 6 месяцев, после повторных переговоров.

В большинстве случаев администраторы доменов отказывают в продаже адреса из-за разногласий в цене или по причине того, что домен нужен для своей компании, бизнеса. География в сравнении с прошлым годом не изменилась: 90% продавцов — представители России и стран СНГ, 10% сделок проводятся с продавцами из других государств.

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«Услуга “Доменный брокер” продолжает показывать свою востребованность. Бизнесу или общественному проекту сегодня важно выбрать красивый, запоминающийся домен, но такой адрес не всегда может быть свободен. Сервис «Доменный брокер» удобен и прозрачен — представители REG.RU самостоятельно проведут переговоры, помогут оформить документы и договорятся о стоимости домена, которая будет подходить обеим сторонам», — рассказывает Татьяна Левина, руководитель отдела вторичных продаж REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. В октябре 2021 года вошла в состав «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сегодня обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, Газпром-медиа Холдинг, Первый Бит. Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

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