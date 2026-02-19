Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Рост стоимости персональных компьютеров и их комплектующих в России на фоне глобального дефицита микросхем памяти увеличил риски хищения корпоративной техники в российских компаниях, предупреждают эксперты «Группы Астра». Отсутствие же актуальных данных об ИТ-активах становится прямым риском для бизнеса.

Оценка рисков

Рост стоимости персональных компьютеров и комплектующих на фоне дефицита микросхем памяти создает новые риски для российских компаний, связанные с хищением корпоративной техники и ИТ-оборудования, об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Дефицит микросхем памяти и последовавший за ним значительный рост цен на электронную технику в 2026 г. обусловлены резким увеличением спроса со стороны производителей ИТ-оборудования и ИТ-инфраструктуры для ИТ-систем искусственного интеллекта (ИИ), предупредили эксперты «Группы Астра». Подорожание затронуло персональные компьютеры (ПК), мобильные устройства, а также отдельные компоненты, в первую очередь модули оперативной памяти и графические ускорители (видеокарты).

«Группа Астра» российский разработчик и изготовитель различных программных продуктов, в том числе отечественных операционных систем (ОС) семейства Astra Linux, реализация права использования которых для конечных пользователей осуществляется через авторизованных партнеров. Программные продукты компании-разработчика используются в государственных и коммерческих организациях со штатом от 5 до 50 тыс. человек, в государственных корпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах критической информационной инфраструктуры.

Unsplash - Andrey Matveev Разработчик Astra Linux предупреждает о рисках кражи деталей для ПК в России из-за кризиса памяти

Как отметила CNews менеджер продукта Astra Configuration Manager (инструмент централизованного администрирования ИТ-систем на базе ОС Astra Linux) компании «Группа Астра» Анастасия Белоусова, в условиях продолжающегося роста цен на электронные компоненты в России существенно возрастает риск хищения дорогостоящих комплектующих ПК, включая модули оперативной памяти и видеокарты.

«Типичный сценарий выглядит следующим образом: сотруднику выдается высокопроизводительный компьютер с 64 ГБ оперативной памяти для выполнения ресурсоемких задач. Однако он может заменить установленную память на минимально необходимую — например, 8 ГБ, а оставшиеся модули изъять и перепродать. При этом компьютер продолжит функционировать, и выявить подмену в оперативном режиме без специализированных средств контроля практически невозможно», — пояснила она.

По словам госпожи Белоусовой, даже на уровне одного устройства потери могут быть значительными, поскольку стоимость 64 ГБ оперативной памяти 19 февраля 2026 г. достигает 25-47 тыс. руб. В крупных ИТ-инфраструктурах, включая центры обработки данных (ЦОД), ущерб может исчисляться десятками миллионов рублей.

Необходим учет ИТ-активов

В «Группе Астра» также отметили CNews, что исчезновение комплектующих не всегда связано с намеренными действиями сотрудников. Иногда причиной становится пересортица, когда ИТ-оборудование временно переставляется между устройствами без оформления перемещения, что также приводит к проблемам учета и финансовым потерям.

Управление корпоративным парком рабочих станций и серверов в условиях ограниченных ИТ-бюджетов требует перехода от ручных процессов к автоматизированному контролю и централизованному управлению конфигурациями. По мнению экспертов «Группе Астра», управление активами должно стать важным элементом стратегии информационной безопасности (ИБ) организации, а российским компаниям необходимо заранее готовиться к возможным ИТ-угрозам и активно применять технологии, обеспечивающие кибербезопасность и сохранность корпоративного парка ИТ-оборудования.

Анастасия Белоусова считает, что отсутствие актуальных данных об ИТ-активах в 2026 г. становится прямым риском для бизнеса. Для снижения угроз специалисты «Группы Астра» рекомендуют использовать автоматизированные ИТ-инструменты инвентаризации, позволяющие отслеживать изменения конфигурации оборудования и оперативно выявлять несоответствия.

Инциденты в торговых сетях

В январе 2026 г. в одном из магазинов сети Best Buy в штате Джорджия произошел инцидент крупной кражи, в котором непосредственное участие принял сотрудник магазина, о чем писал CNews.



Дориан Аллен (Dorian Allen) в возрасте 20 лет, работавший кассиром и сотрудником торгового зала, сознательно позволил группе злоумышленников беспрепятственно вынести товары на общую сумму свыше $40 тыс., не проведя оплату. Среди похищенного: десятки консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S; наушники AirPods и Beats; гарнитуры виртуальной реальности Meta Quest; игровые комплектующие для ПК; иные высоколиквидные электронные устройства. Общее количество похищенных позиций превысило 140 единиц.

После предъявления обвинения в содействии краже, Дориан Аллен дал признательные показания, заявив, что действовал под принуждением. По его словам, неустановленная группа хакеров получила доступ к его личным обнаженным фотографиям и угрожала их массовой публикацией в социальных сетях в случае отказа сотрудничать.

По мнению экспертов CBS News, указанный инцидент иллюстрирует растущую проблему использования компрометирующих материалов в качестве инструмента принуждения к совершению преступлений, в том числе в отношении сотрудников розничных сетей с доступом к товарам высокой стоимости.