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Шульман Евгений
|12.03.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 1
|24.02.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
Шульман Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Павел 7 2
|Алексеев Юрий 20 2
|Ульихин Павел 35 2
|Зобов Дмитрий 3 2
|Астафьев Денис 3 2
|Тихомиров Олег 7 2
|Хван Артём 10 2
|Подгорнов Вячеслав 7 2
|Симонов Александр 3 2
|Казьмин Никита 9 2
|Дашкевич Иван 4 2
|Кочетов Илья 5 1
|Обухова Елизавета 1 1
|Поваляева Елизавета 4 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Левина Татьяна 2 1
|Верисов Михаил 23 1
|Борченко Павел 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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