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Шульман Евгений


12.03.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 1
24.02.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шульман Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 50 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 191 2
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
Продо ГК - Продо Менеджмент 9 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 2
ГПБ - Газпромбанк 1092 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 16 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1054 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 492 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5369 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2319 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13955 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1038 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5464 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2883 1
Примо РПА - Primo RPA 33 2
Сергеев Павел 7 2
Алексеев Юрий 20 2
Ульихин Павел 35 2
Зобов Дмитрий 3 2
Астафьев Денис 3 2
Тихомиров Олег 7 2
Хван Артём 10 2
Подгорнов Вячеслав 7 2
Симонов Александр 3 2
Казьмин Никита 9 2
Дашкевич Иван 4 2
Кочетов Илья 5 1
Обухова Елизавета 1 1
Поваляева Елизавета 4 1
Кирьянова Александра 138 1
Левина Татьяна 2 1
Верисов Михаил 23 1
Борченко Павел 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2956 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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