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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ульихин Павел



24.02.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
14.07.2022 ОМК автоматизировала 50 бизнес-процессов благодаря технологии RPA 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.05.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация 1
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 1
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
30.03.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Ульихин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 26
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 237 25
Luxms 82 25
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 14
МегаФон 8951 14
Directum - Директум 1101 14
Gelarm - Геларм 36 14
InfoWatch - Инфовотч 1020 14
UseTech - Юзтех Интеграция 52 14
Diasoft - Диасофт 885 10
Программный продукт ГК 63 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Comindware - Колловэар 157 5
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 5
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 127 2
8269 2
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
UIPath 102 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 1
Telegram Group 2026 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1012 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Easy Report 8 1
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
Nintex 13 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 394 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1308 1
Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 123 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 33
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 25
Лента - Сеть розничной торговли 2091 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 25
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 25
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 24
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1093 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 24
МКБ - Московский кредитный банк 560 24
Комус 94 24
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 24
36,6 - аптечная сеть 90 24
Zenden Group - Дом одежды 65 23
МОСГАЗ 43 23
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 23
Сургутнефтегаз - СНГ 269 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 14
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 11
Почта России ПАО 2119 10
X5 Group - Перекрёсток 550 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 5
Азия Цемент 13 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 267 3
Федеральное казначейство России 1783 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
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Роскачество - Российская система качества 36 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 60 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 7
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4034 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4039 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9437 1
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
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Микрюков Валерий 28 14
Кирьянова Александра 138 14
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Амалицкая Маргарита 31 14
Шинкарев Александр 32 14
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 825 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1471 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 571 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 26
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 374 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 14
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2938 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 9
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2846 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2200 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 1
Философия - Philosophy 450 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1005 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 279 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7879 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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