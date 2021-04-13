ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая
CNews приглашает 25 мая 2021 г. принять участие в онлайн-конференции «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты».
CNews приглашает 25 мая 2021 г. принять участие в онлайн-конференции «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты».
Основные вопросы конференции:
Мировой и российский рынок интернета вещей
- Как развивается мировой рынок интернета вещей?
- Каковы особенности российского рынка интернета вещей?
- Какую роль играет государство на рынке интернета вещей?
- Облачные сервисы на рынке IoT и M2M.
Сферы применения
- Интернет вещей в промышленности.
- Какие возможности IoT дает сельскому хозяйству.
- IoT и безопасность.
- Мониторинг автотранспорта и дорожной инфраструктуры.
- IoT в банковском бизнесе.
- Нужен ли интернет вещей ритейлу?
Потенциальные возможности
- Когда мы будем жить в умных домах?
- Как оптимизировать стоимость IoT-проекта?
- Какие возможности IoT еще не используются?
К выступлению приглашены:
Кирилл Семион, начальник департамента, РЖД;
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, ВТБ;
Владимир Урбанский, директор, «Почтовые технологии»;
Владимир Руденко, ИТ-директор, Utair;
Павел Вахнин, вице-президент по информационным технологиям, УК «Сегежа Групп»;
Денис Колупаев, руководитель направления VR/AR, «Северсталь»;
Павел Ульихин, руководитель центра компетенций BI и RPA, «Объединенная металлургическая компания»;
Вячеслав Гришкин, руководитель направления цифровой трансформации Департамента цифровизации и технологического развития Дирекции по развитию, «Уралхим»;
Станислав Варич, вице-президент по стратегическому финансированию, группа компаний «Дамате»;
Ярослав Иссинский, лидер гибридного облака, «Леруа Мерлен»;
Сергей Ткаченко, директор по ИТ, агрохолдинг «Степь»;
Антон Гребельный, начальник УИТ, «Филип Моррис»;
Станислав Дмитров, директор по инновационному развитию и цифровизации, группа компаний «Агро Белогорье»;
Равиль Хисамутдинов, заместитель директора по развитию, «Камаз»;
Станислав Логинов, заместитель директора по информационной стратегии, ГК ЭФКО;
Дмитрий Макеев, директор департамента ИТ, «Кордиант»;
Исаев Иван, руководитель IIoT AI, МТС;
Василий Ежов, владелец продукта, «Сибур Диджитал»;
Андрей Жуков, CTO, S7 «Техлаб»;
Андрей Колесников, директор, Ассоциация интернета вещей
Информация о прошедшей ранее конференции доступна по ссылке.