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МКСКОМ

МКСКОМ
 

"EPM - кто остался, а кто ушел? Работаем с большими данными в "  Ирина Черногузова,  Главный консультант EPM-практики, МКСКОМ на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва


12.03.2025 «Российские коммунальные системы» перешли на российскую CPM-систему 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
06.06.2022 Как внедрить RPA и получить экономический эффект 1
09.06.2017 «1С» нашла в «Почте России» множество «мертвых душ» 1
24.06.2015 Завершено крупнейшее в России внедрение «1С» 1
24.09.2009 «Росатом» автоматизировал подготовку финансовой отчетности на базе «1С:Консолидации 8» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

МКСКОМ и организации, системы, технологии, персоны:

8306 5
Telegram Group 2054 2
UIPath 102 1
SAP SE 5295 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 262 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
Automation Anywhere 10 1
Blue Prism 28 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 107 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
МегаФон 9018 1
Directum - Директум 1103 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 242 1
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Salesforce.com - Tableau Software 112 1
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InfoWatch - Инфовотч 1026 1
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Почта России ПАО 2124 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
Ренессанс Страхование 162 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 1
Силовые машины 111 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Комус 94 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
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Linux OS 10062 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 227 1
Яндекс.Маркет 966 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 886 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 947 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3255 1
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Microsoft Windows 15765 1
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ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 15 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 50 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 173 1
Easy Report bot - Цифровой помощник 3 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 30 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Luxms Data Boring 4 1
Apache Superset 17 1
Нуралиев Борис 290 2
Волков Сергей 83 1
Коптелов Андрей 111 1
Садовенко Илья 65 1
Кабаков Ярослав 60 1
Ложкин Сергей 43 1
Емельченков Сергей 140 1
Бычков Николай 11 1
Плашкевич Сергей 4 1
Меденцев Константин 98 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1018 1
Сотин Денис 205 1
Чернышев Андрей 69 1
Тюльпа Дарья 2 1
Воронин Павел 139 1
Истомин Константин 56 1
Микрюков Валерий 28 1
Пантелеев Игорь 1 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Алешкин Сергей 65 1
Андрианов Павел 84 1
Гимранов Ринат 122 1
Мартынов Павел 26 1
Ляховецкий Станислав 1 1
Кирьянова Александра 138 1
Карпова Мария 1 1
Ерошкин Павел 33 1
Черногузова Ирина 1 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Тихомиров Олег 7 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Ракитин-Кейзер Константин 1 1
Шинкарев Александр 32 1
Фокин Валерий 46 1
Галкин Николай 108 1
Тараторин Александр 58 1
Кроткова Карина 1 1
Новоселов Иван 33 1
Ульихин Павел 35 1
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Европа 21832 2
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Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2417 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3984 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11044 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1649 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 1
CNews AWARDS - награда 521 1
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CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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