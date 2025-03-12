Получите все материалы CNews по ключевому слову

"EPM - кто остался, а кто ушел? Работаем с большими данными в 1С" Ирина Черногузова, Главный консультант EPM-практики, МКСКОМ на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва