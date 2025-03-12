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МКСКОМ
"EPM - кто остался, а кто ушел? Работаем с большими данными в 1С" Ирина Черногузова, Главный консультант EPM-практики, МКСКОМ на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
МКСКОМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 290 2
|Волков Сергей 83 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Садовенко Илья 65 1
|Кабаков Ярослав 60 1
|Ложкин Сергей 43 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Бычков Николай 11 1
|Плашкевич Сергей 4 1
|Меденцев Константин 98 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Сотин Денис 205 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Тюльпа Дарья 2 1
|Воронин Павел 139 1
|Истомин Константин 56 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Пантелеев Игорь 1 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Андрианов Павел 84 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Мартынов Павел 26 1
|Ляховецкий Станислав 1 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Карпова Мария 1 1
|Ерошкин Павел 33 1
|Черногузова Ирина 1 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Тихомиров Олег 7 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Ракитин-Кейзер Константин 1 1
|Шинкарев Александр 32 1
|Фокин Валерий 46 1
|Галкин Николай 108 1
|Тараторин Александр 58 1
|Кроткова Карина 1 1
|Новоселов Иван 33 1
|Ульихин Павел 35 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146063 5
|Европа 21832 2
|Россия - УФО - Екатеринбург 3993 1
|Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 1
|Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
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