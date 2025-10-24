Компания «МКСКОМ» примет участие в CNews Forum 2025

Компания «МКСКОМ», российский системный интегратор, примет участие в CNews Forum 2025. Мероприятие пройдет 11 ноября в Москве и соберет более 1800 ИТ-руководителей государственных ведомств, госкомпаний и финансового сектора.

Стенд компании (№50) будет расположен в зале «Мусоргский», рядом с залом «Глинка». Специалисты «МКСКОМ» будут проводить консультации для участников форума по вопросам автоматизации бизнес-процессов и заказной разработки программного обеспечения.

Компания работает на рынке более 23 лет и специализируется на реализации комплексных ИТ-проектов. В сферу деятельности «МКСКОМ» входит создание высоконагруженных информационных систем, аналитических платформ и внедрение отраслевых решений. Основными заказчиками компании являются крупные холдинги, корпорации и государственные учреждения.

В рамках форума представители «МКСКОМ» планируют обсудить с участниками применение современных ИТ-инструментов для решения бизнес-задач, а также продемонстрируют примеры успешно реализованных проектов. Также для гостей форума компания подготовила розыгрыш призов. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на стенде «МКСКОМ». Розыгрыш состоится в конце конференции.