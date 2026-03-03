Разделы

ГК «Оптимакрос» представляет финансовые результаты за 2025 год

Российский разработчик CPM/IBP-платформы Optimacros подвел итоги деятельности за 2025 год и сообщает предварительные неаудированные финансовые результаты. Общая выручка ГК достигла 1,85 млрд руб. (без учета ВГО и НДС), увеличившись на 16% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Optimacros.

Драйверами роста стали: увеличение лицензионной выручки, выручки от услуг технической поддержки, дохода по смежным услугам обучения и предоставления услуг использования Optimacros в облаке. Выручка по консалтинговым услугам в области методологии бизнес-планирования и внедрения платформы также возросла.

По состоянию на конец 2025 г. штат группы компаний «Оптимакрос» составил более 400 человек. По оценкам «Оптимакрос», в 2025 г. экосистемный рынок, ассоциированный с Optimacros, достиг приблизительно 3 млрд руб., что составляет большую часть российского рынка специализированных платформ для автоматизации бизнес-планирования.

В 2025 г. системные интеграторы — партнеры «Оптимакрос» — завершили проекты внедрения платформы у таких заказчиков, как УГМК, Midea Russia, Kerama Marazzi, «Первая портовая компания», Dodo Brands, «Магнит Маркет», и др. Продолжается активное сотрудничество с крупными стратегическими клиентами — «Т-Банком», Ozon, «Самолетом», ГК ПИК, экосистемами Сбербанка и «Яндекса», у которых активно развиваются внутренние центры компетенций. Значительный рост количества проектов отмечен в отраслях пищевой промышленности, фармацевтике, ИТ. За 2025 г. новыми клиентами Optimacros стали около 40 компаний из различных секторов экономики в сегменте среднего и крупного бизнеса. Общее количество клиентов Optimacros в России превысило 250, что превосходит суммарное число внедрений основных российских конкурентов компании в сегментах CPM (проекты финансового планирования, бюджетирования, консолидации) и IBP.

Число пользователей системы у конечных заказчиков выросло на 30%. За 2025 г. прирост активных аккаунтов, по оценке ГК «Оптимакрос», составил 3000. Общее количество пользователей, работающих на платформе, достигло 13 тыс.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

В 2025 г. расширилась экосистема партнеров «Оптимакрос». Было заключено 25 соглашений, в том числе с такими системными интеграторами и консалтинговыми компаниями, как «Технологии Доверия», Т1, Kept, Axenix, «Первый Бит», BeringPro, «Константа ИТ», «Газпромнефть — Цифровые решения», «ПолиАналитика», МКСКОМ. Статус золотого партнера на сегодня имеют 11 интеграторов, статус серебряного — семь. Статусы подтверждают возможности компаний самостоятельно реализовывать проекты полного цикла под ключ без участия вендора (производителя ПО). Рост числа проектов, реализованных независимыми интеграторами, демонстрирует зрелость, надежность и качество платформы. Развитие партнерской сети позволяет предлагать клиентам разнообразные функциональные, методологические и отраслевые решения, наиболее полно обеспечивающие потребности клиентов и отвечающие специализированным запросам заказчиков.

Максим Шилов, коммерческий директор «Оптимакрос»: «Прошедший год был не самым простым для российского ИТ-рынка в общем и для сегмента автоматизации корпоративных процессов в частности. Тем не менее мы видим системное и продолжающееся повышение интереса к автоматизации в области финансового и интегрированного планирования. Комбинация зрелой и развитой партнерской экосистемы, технологичности и гибкости продукта позволила показать рост выше рынка и опередить по ключевым показателям другие решения в сегменте интегрированного бизнес-планирования. Хотел бы отметить, что в 2025 году мы стартовали ряд проектов на Optimacros после неуспешных попыток их реализации на других платформах. Часть из таких внедрений уже завершена, и решения на Optimacros введены в эксплуатацию. В 2026 г. мы вновь будем проводить ключевое для нас мероприятие — «Оптимакрос Хаб», посвященное кейсам и решениям задач интегрированного бизнес-планирования, тенденциям и подходам. Конференция пройдет 4 июня в Москве. Приглашаем принять участие и от первого лица познакомиться с практическим опытом и инсайтами наших заказчиков, пользователей, методологов, консультантов и экспертов».

Роман Дидыч, CEO «Оптимакрос», продуктовый директор: «2025 г., несмотря на все сложности, испытания и заметное замедление ИТ-рынка, стал для ГК «Оптимакрос» годом роста и укрепления позиций. Благодаря сплоченности команды, поддержке партнеров и клиентов, наши финансовые показатели вновь продемонстрировали устойчивую положительную динамику. Важным итогом стало признание Optimacros лидером в ключевых отраслевых рейтингах в сегментах финансового планирования, бюджетирования и IBP. Это свидетельствует о высокой зрелости наших решений и их способности эффективно замещать ведущие западные аналоги, обеспечивая российским компаниям инструменты для прозрачного прогнозирования и оперативного принятия решений в условиях постоянных изменений. На следующие три года у продукта сформирован четкий роадмап развития. В цели компании на 2026 год мы заложили рост, опережающий динамику рынка. В этом нам помогут: расширение продуктовой линейки, увеличение дополнительных продаж текущим клиентам и повышение доли вендорских сервисных доходов. 2026 г. — юбилейный год для Optimacros. Продукту исполняется 10 лет — первые строки кода были написаны в конце февраля 2016-го. За это время Optimacros доказал свою эффективность как мощный и гибкий инструмент, который трансформирует процессы планирования в ведущих российских компаниях и помогает принимать стратегически важные решения».

