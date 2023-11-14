Разделы

Первая портовая компания Конвей плюс ТК


УПОМИНАНИЯ


Цифровизация финансового сектора 1
14.11.2023 Как ERP-платформа помогает бизнесу управлять проектами и трудовыми ресурсами 3
26.10.2023 Елизавета Бурдина -

Елизавета Бурдина, iFellow: Автоматизация процессов усложняется с масштабированием бизнеса

 1
07.06.2023 Валерия Иевлева назначена заместителем генерального директора компании «Транстелеком» по организационному развитию и управлению персоналом 1
30.01.2023 «Первая Портовая Компания» поделилась опытом внедрения российской ERP 3
24.01.2023 iFellow внедрила ERP-платформу «Орион» в АО «ТК «Конвей плюс» 6

Публикаций - 6, упоминаний - 15

Первая портовая компания и организации, системы, технологии, персоны:

iFellow - АйФэлл 43 5
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 1
8728 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 64 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 157 1
Т1 Иннотех 190 1
1С-Битрикс - Bitrix 606 1
БАРС Груп 555 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 1
Softwell - СофтВел 25 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 34 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 276 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
МКБ - Московский кредитный банк 606 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1924 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1050 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 212 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 229 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4788 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11057 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 2
iFellow Орион ERP-платформа 5 2
Atlassian - Confluence 140 1
Pentaho Data Integration 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
Титов Олег 6 2
Бурдина Елизавета 10 2
Титов Борис 59 1
Зубарев Сергей 12 1
Тараторин Александр 58 1
Петросян Вадим 17 1
Кот Олег 25 1
Иевлева Валерия 1 1
Карпов Анатолий 26 1
Кравцов Роман 87 1
Путятинский Сергей 88 1
Лебедев Алексей 25 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Тихомиров Сергей 18 1
Лебедева Ольга 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 6
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 257 2
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 111 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 755 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1011 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
HRM - HR брендинг 107 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 728 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 115 1
Паспорт - Паспортные данные 2674 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 565 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 158 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
