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Валерия Иевлева назначена заместителем генерального директора компании «Транстелеком» по организационному развитию и управлению персоналом

АО «Компания Транстелеком» сообщает о назначении Валерии Иевлевой на должность заместителя генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом. Ключевыми направлениями ее деятельности станут руководство кадровым блоком «Транстелекома», развитие организационной структуры, систем оценки и обучения персонала, совершенствование корпоративной культуры и HR-бренда компании, повышение эффективности персонала, укрепление и совершенствование кросс-функционального взаимодействия подразделений группы компаний «Транстелеком». Об этом CNews сообщили представители «Транстелекома».

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Валерия Иевлева

Валерия имеет значительный управленческий опыт, свыше 20 лет опыта работы в международных и российских холдингах (Mercedes Benz Swiss, Volga-Dnepr Group, Universal Cargo Logistics Holding (дивизион НЛМК), «Первая портовая компания», «Волжское пароходство», «Калашников»). Является финалистом профессионального конкурса для руководителей «Лидеры России» первого сезона. Является преподавателем курса «Управление персоналом» в Высшей школе финансов и менеджмента РАНХиГС с 2021 г.

«Люди всегда остаются одной из ключевых ценностей нашей компании. Мы рады приветствовать Валерию Иевлеву в управленческой команде «Транстелекома». Назначение Валерии на пост заместителя генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом даст возможность применить ее богатый профессиональный опыт для дальнейшего повышения эффективности деятельности компании», – сказал генеральный директор АО «Компания Транстелеком» Роман Кравцов.

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Компания «Транстелеком» (ТТК) работает на рынке уже более двадцати пяти лет. «Транстелеком» является поставщиком услуг связи и провайдером цифровых сервисов для государственных организаций и корпоративных клиентов, работающих в ключевых отраслях экономики. ТТК управляет магистральной волоконно-оптической линией связи протяженностью более 83 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с.

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