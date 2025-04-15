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Зубарев Сергей



15.04.2025 Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов 1
27.03.2023 Sistemma запустила российский аналог ChatGPT 1
24.01.2023 iFellow внедрила ERP-платформу «Орион» в АО «ТК «Конвей плюс» 1
21.12.2022 iFellow выпускает на рынок модульную ERP-платформу для ИТ-компаний и ИТ-подразделений 1
28.07.2022 Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка» 1
20.08.2019 Компания известного ИТ-шника с поразительными гендиректорами получила 90 миллионов от Сбербанка 1
24.04.2008 Верховный суд отменил оправдательный приговор сотрудникам МВД, обвинявшимся в прослушке 1
25.01.2008 Cуд оправдал сотрудников МВД, обвинявшихся в незаконном прослушивании телефонов 1
23.08.2007 Суд вернул в Генпрокуратуру дело о прослушке телефонов 1
22.08.2007 В Мосгорсуде начнутся слушания по делу о прослушке 1
15.08.2007 Суд проведет предварительные слушания по делу о прослушивании телефонов 1
09.08.2007 Милиционеров судят за прослушку 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Зубарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

iFellow - АйФэлл 43 4
SAP CIS - САП СНГ 855 2
Цифра ГК 2456 2
iFellow - Цифра лаб 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 2
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 131 1
МегаФон 9141 1
SAP SE 5316 1
Xerox 1143 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 192 1
Sistemma 1 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Smartheads - Смартхэдс 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
Microsoft - LinkedIn 657 1
Газпром нефть 631 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 65 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 929 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 431 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 60 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 6 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3317 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2940 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6960 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6783 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3240 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 815 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3137 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 207 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 68 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5472 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2228 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2575 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1972 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1738 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 1
Аналоговые технологии 2782 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1875 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 1
Управляемость - Manageability 1754 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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