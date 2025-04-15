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Зубарев Сергей
Зубарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Зубков Антон 10 6
|Плотников Борис 6 6
|Ведров Леонид 6 6
|Шанин Федор 6 6
|Славинский Евгений 6 6
|Богачев Игорь 180 2
|Молодцов Александр 19 2
|Фролкова Мария 1 1
|Растопшин Павел 46 1
|Мацук Игорь 5 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Путин Владимир 3223 1
|Дегтярева Светлана 1 1
|Титов Олег 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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