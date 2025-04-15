Разделы

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Интернет E-commerce Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Ритейл Интернет Техника
|

Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов

Американский чипмейкер Nvidia планирует к 2029 г. построить в США ИТ-инфраструктуру для искусственного интеллекта на сумму до $500 млрд в партнерстве с другими ИТ-компаниями, включая тайваньскую TSMC. В частности, TSMC уже начала выпуск чипов Nvidia Blackwell на площадке в штате Аризона.

Инвестиции в ИТ-инфраструктуру

Руководство Nvidia заявило о планах вложить до $500 млрд в создание серверов для искусственного интеллекта (ИИ) и суперкомпьютеров на территории США уже к 2029 г., пишет Reuters.

На предприятии в Аризоне компания Nvidia будет выпускать свои новейшие чипы Blackwell, а в Техасесуперкомпьютеры для ИИ-технологий. По оценкам руководства Nvidia, эти проекты приведут к тому, что в следующие четыре года компания произведет в США ИИ-технологии на $500 млрд. Инвестиции также предполагают производство суперкомпьютеров на заводах Foxconn и Wistron, наращивание мощностей которых запланировано на ближайшие год-полтора.

scr23eenshot_1.jpg
Nvidia
Nvidia и TSMC к 2029 г. построят ИТ-инфраструктуру для искусственного интеллекта в США на сумму $500 млрд

Руководство Nvidia подчеркивает, что производство высокотехнологичного оборудования в США будет осуществлять совместно со своими партнерами — американской компанией Amkor, тайванскими коллегами из Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Foxconn и Wistron. «Производство в Соединенных Штатах помогает нам лучше отвечать на запросы рынка в области чипов для ИИ-технологий и суперкомпьютеров, укрепляет наши логистические цепочки и повышает устойчивость нашего бизнеса»,— отметил основатель и глава Nvidia Жэньсюнь Хуан (Jensen Huang).

По информации Reuters, производство ИИ-чипов и суперкомпьютеров в Штатах позволит создать сотни тысяч рабочих мест в предстоящие десятилетия, сообщила Nvidia. Пока большинство ее процессоров выпускаются на Тайване.

Проект для развития ИИ

Как писал CNews, Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в январе 2025 г. объявил о мегапроекте по ИИ с названием Stargate. Для развития ИТ-инфраструктуры выделят полтриллиона долларов. Компании OpenAI, Oracle и японский SoftBank запускают проект Stargate. Он займется разработкой суперкомпьютера и строительством сверхмощных дата-центров. Участники готовы предоставить $100 млрд, остальная сумма будет инвестирована в течение четырех лет. Во вторник, 21 января, новую корпорацию презентовали на пресс-конференции в Белом доме, кроме самого Трампа там выступили и главы компаний-участников. По информации Bloomberg, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), генеральный директор SotfBank Масаеси Сон (Masayoshi Son) и председатель правления Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) появились в Белом доме вместе с Трампом и другими руководителями технологических компаний, чтобы объявить о масштабных инвестициях частного сектора в ИТ-инфраструктуру для ИИ-технологий в Соединенных Штатах.

Старт мегапроекта дают в тот момент, когда бигтех испытывает потребности в вычислительных мощностях для искусственного интеллекта, и нужно найти необходимую для расширения электроэнергию. Помимо всего, будет создано более 100 тыс. рабочих мест в США. Амбиции генерального директор OpenAI Сэма Альтмана по созданию суперинтеллекта дают основания думать, что при технической и финансовой поддержке Stargate принесет большие результаты, считает основатель и генеральный директор Sistemma Сергей Зубарев: «Все, что они делают, имеет цель извлечь из этого выгоду». Он уверен, что в 2025 г. OpenAI может разработать суперинтеллект. Они видят это уже не на горизонте, а в каком-то ближайшем будущем. Зубарев уверен, то государство, которое будет управлять ИИ на чрезвычайно высоких уровнях понимания, восприятия, работы с различными данными, будет абсолютным лидером во всех сферах, начиная от медицины и заканчивая национальной безопасностью.

Зеленый свет

Ожидаемое объявление о вложениях последовало через день после того, как Дональд Трамп отменил президентский указ своего предшественника Джо Байдена (Joe Biden), который установил меры контроля для ИТ-компаний, занимающихся разработкой мощных ИИ-моделей.

В октябре 2023 г. администрация Байдена стремилась повысить уровень безопасности и защитить потребителей, работников и представителей меньшинств от рисков, обусловленных использованием ИИ-технологий. Согласно президентскому указу, разработчики ИТ-систем для ИИ, представляющих угрозу национальной безопасности США, экономике, здоровью населения или безопасности, должны предоставлять американскому правительству результаты испытаний на безопасность в соответствии с Законом об оборонном производстве, прежде чем они будут опубликованы для общественности. Кроме того, указ предписывает ведомствам установить стандарты проведения таких испытаний и устранить связанные с ними риски химической, биологической, радиологической, ядерной и кибербезопасности, отмечается в сообщении Белого дома.

Указ Джо Байдена стал новым шагом администрации по установлению параметров ИИ, который стремительно набирает потенциал и популярность в условиях пока еще ограниченного регулирования.

13 января 2025 г. администрация Байдена анонсировала новый раунд мер экспортного контроля в сфере чипов для ИИ-разработок, предусматривающий ограничения для большинства стран мира. Анонсированные меры экспортного контроля угрожали ограничить продажи американской Nvidia, которая поставляет чипы для создания ИИ-инфраструктуры в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Аренадата» приобрела долю в разработчике решений для управления мастер-данными

Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153