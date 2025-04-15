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Sistemma
|15.04.2025
|Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов 1
|27.03.2023
|Sistemma запустила российский аналог ChatGPT 1
Sistemma и организации, системы, технологии, персоны:
|Зубарев Сергей 11 1
|Путин Владимир 3223 1
|Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
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