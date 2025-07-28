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Altman Samuel Altman Sam Альтман Сэм Олтман Сэм
СОБЫТИЯ
|28.07.2025
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Создатель ChatGPT: Переписка с нейросетью может быть использована против вас в суде
Конфиденциальность в ChatGPT Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) предупредил пользователей ChatGPT, которые делятся всем с чат-ботом:
|09.01.2025
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Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра
словам женщины, насилие началось, когда ей было три года, а последний случай якобы произошел, когда Сэм Альтман был взрослым, а она еще несовершеннолетней. Все это, по словам девушки, началось,
|22.11.2023
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«Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей
Сэм Альтман возвращается в OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) вернется к исполнению своих обязанностей в должности генерального ди
|19.01.2001
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Via выпустила 700 МГц процессор Samuel семейства Cyrix III
Компания Via Technologies Inc. объявила о выпуске нового процессора Samuel семейства Cyrix III c тактовой частотой 700 MHz. Процессор выполнен по 0, 18 микронной технологии, содержит 128 Кбайт кэша первого уровня и может работать на тактовой частоте системной ш
|10.08.2000
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Новый процессор Samuel 2 от Via появится уже в сентябре
Тайваньская Via Technologies Inc. уже в следующем месяце начнёт массовое производство своего нового микропроцессора Samuel 2. Компания представила чип ещё в июне, однако точные сроки выхода стали известны только сейчас. Напомним, что новый чип будет иметь разъём Socket 370, но в отличие от Celeron, сможет ра
|20.07.2000
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Микропроцессор Samuel 2 800МГц от VIA появится, возможно, уже в четвертом квартале
Компания VIA раскрыла некоторые подробности, касающиеся выхода микропроцессора Samuel 2. Новый микропроцессор будет иметь разъём Socket 370, что делает его потенциальным конкурентом Intel Celeron. В отличии от Celeron, Samuel 2 сможет работать на частотах шины 66,
|18.11.1999
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В 3-ем квартале 2000 года появится следующий чип Via - Samuel
Пока все обеспокоены выходом нового дешевого чипа Via Joshua на ядре Cyrix MII, его последователь будет иметь в своей основе ядро Centaur "C5" или WinChip 4. Samuel начнет с 500 МГц в отличие от Joshua с его начальными 433 МГц. Как и в Joshua, у него будет интегрированный кэш 2-го уровня 256 Кб и форм-фактор Socket 370.
Altman Samuel и организации, системы, технологии, персоны:
|CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
|Bloomberg 1599 8
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 7
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|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1285 5
|CNBC - Consumer News and Business Channel 237 5
|Wikipedia - Википедия 637 4
|Tom’s Hardware 576 4
|The Guardian - Британская газета 400 4
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|Independent 111 1
|New York Post 52 1
|Times 654 1
|The Register - The Register Hardware 1770 1
|NYT - The New York Times 1097 1
|BleepingComputer - Издание 448 1
|WCCFTech - Издание 103 1
|Wired - Издание 275 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2316 1
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|Ars Technica 445 1
|Politico 27 1
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|Cointelegraph 7 1
|Telegraph 199 1
|Daily Mail 58 1
|Microsoft Research 144 2
|IDC - International Data Corporation 4964 1
|Juniper Research 560 1
|TrendForce 167 1
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