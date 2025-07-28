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Altman Samuel Altman Sam Альтман Сэм Олтман Сэм

СОБЫТИЯ


28.07.2025 Создатель ChatGPT: Переписка с нейросетью может быть использована против вас в суде

Конфиденциальность в ChatGPT Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) предупредил пользователей ChatGPT, которые делятся всем с чат-ботом:
09.01.2025 Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра

словам женщины, насилие началось, когда ей было три года, а последний случай якобы произошел, когда Сэм Альтман был взрослым, а она еще несовершеннолетней. Все это, по словам девушки, началось,
22.11.2023 «Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей

Сэм Альтман возвращается в OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) вернется к исполнению своих обязанностей в должности генерального ди
19.01.2001 Via выпустила 700 МГц процессор Samuel семейства Cyrix III

Компания Via Technologies Inc. объявила о выпуске нового процессора Samuel семейства Cyrix III c тактовой частотой 700 MHz. Процессор выполнен по 0, 18 микронной технологии, содержит 128 Кбайт кэша первого уровня и может работать на тактовой частоте системной ш
10.08.2000 Новый процессор Samuel 2 от Via появится уже в сентябре

Тайваньская Via Technologies Inc. уже в следующем месяце начнёт массовое производство своего нового микропроцессора Samuel 2. Компания представила чип ещё в июне, однако точные сроки выхода стали известны только сейчас. Напомним, что новый чип будет иметь разъём Socket 370, но в отличие от Celeron, сможет ра
20.07.2000 Микропроцессор Samuel 2 800МГц от VIA появится, возможно, уже в четвертом квартале

Компания VIA раскрыла некоторые подробности, касающиеся выхода микропроцессора Samuel 2. Новый микропроцессор будет иметь разъём Socket 370, что делает его потенциальным конкурентом Intel Celeron. В отличии от Celeron, Samuel 2 сможет работать на частотах шины 66,

18.11.1999 В 3-ем квартале 2000 года появится следующий чип Via - Samuel

Пока все обеспокоены выходом нового дешевого чипа Via Joshua на ядре Cyrix MII, его последователь будет иметь в своей основе ядро Centaur "C5" или WinChip 4. Samuel начнет с 500 МГц в отличие от Joshua с его начальными 433 МГц. Как и в Joshua, у него будет интегрированный кэш 2-го уровня 256 Кб и форм-фактор Socket 370.

Публикаций - 55, упоминаний - 110

Altman Samuel и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 475 52
Microsoft Corporation 25640 24
Google LLC 12563 15
Apple Inc 13018 11
Meta Platforms - Facebook 4599 9
Nvidia Corp 3912 8
Anthropic 109 7
ИИ-Технологии 293 6
Meta Platforms 168 6
X Corp - xAI - X.AI Corp 35 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 5
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 193 4
Amazon Inc - Amazon.com 3232 4
X Corp - Twitter 2928 4
Oracle Corporation 7033 4
Microsoft Corporation - GitHub 1033 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1083 4
Google DeepMind 74 4
Qualcomm Technologies 1962 3
Intel Corporation 12743 3
AMD - Advanced Micro Devices 4601 3
PayPal 669 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 275 3
Stripe 31 2
Neuralink 23 2
Cisco Systems 5323 2
HP Inc. 5859 2
Salesforce 483 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 319 2
CenTaur 30 1
Sabre Labs 4 1
Pebble Technology 61 1
Canva 38 1
Axios Systems - Аксиос Системс 51 1
Box inc - box.com - box.net 369 1
Arise 20 1
Klarna - Klarna Bank AB - Sofort 15 1
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
Softline - Develonica - Девелоника 163 1
Adobe Figma 72 1
Microsoft - LinkedIn 692 7
Tesla Motors 448 5
Y Combinator - венчурный фонд 54 4
SoftBank Group 282 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 3
Thrive Capital 10 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 2
Walt Disney Company 644 2
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Airbnb 100 2
LoveFrom - дизайнерская студия 7 1
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Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 66 1
Helion Energy 2 1
Sherpa Capital 2 1
Etsy 21 1
Thermo Fisher Scientific - Invitrogen 6 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Union Square Ventures 13 1
O'Reilly AlphaTech Ventures - OATV 5 1
Amgen 24 1
Anduril Industries 8 1
CrunchFund 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8645 1
Walmart - Wal-Mart Stores 393 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1184 1
eBay Inc 1636 1
BMW Group 477 1
Coursera 64 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 289 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
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DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Block - Square 202 1
Getty Images 29 1
Google Ventures - GV 37 1
Blue Origin 29 1
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