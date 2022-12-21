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iFellow выпускает на рынок модульную ERP-платформу для ИТ-компаний и ИТ-подразделений

Российская ИТ-компания iFellow, специализирующаяся на разработке, тестировании и сопровождении ПО, выпустила ERP-платформу «Орион». Продукт помогает управлять проектными командами, ресурсами, автоматизировать внутренние бизнес-процессы и управлять финансовыми показателями. Платформа актуальна как для ИТ-компаний, так и для внутренних ИТ-подразделений бизнеса из других сфер. Об этом CNews сообщили представители iFellow.

«Орион» — универсальный продукт, закрывающий большинство потребностей организации. Платформа содержит модули управления проектами, контроля исполнения поручений, HR и CRM. Базовая комплектация включает в себя расширенную карточку сотрудника, реестр договоров и корреспонденции, управление документами.

Основная бизнес-задача «Ориона» – повышение управляемости портфелем проектов компании через средства автоматизированного планирования и визуализации. Для этого в продукте реализован типовой жизненный цикл проекта с возможностью построения оптимальных сценариев выполнения, формирования команд исходя из опыта и компетенций сотрудников, а также управления загрузкой. Для своевременного управления рисками ведется реестр с оценкой потенциального ущерба, обеспечена взаимосвязь с бюджетными статьями, плановыми и фактическими трудозатратами.

«Орион» позволяет вести юнит-экономику по каждому направлению благодаря отчету о прибылях и убытках (P&L) и обеспечивать финансовую устойчивость компании с помощью контроля движения денежных средств в разрезе проектов (Cash Flow). Детальный анализ обеспечивается интеграцией с различными учетными системами, с CRM и другим ПО. Он учитывает и ресурсные планы, и потенциальные сделки, и предстоящие закупки.

Так как основной актив ИТ-компаний и соответствующих подразделений – это квалифицированные кадры, то в состав платформы входит HR-модуль. Он включает в себя управление адаптацией сотрудников, оценку их soft-скиллов по методам «180 и 360 градусов», создание и контроль выполнения индивидуальных планов развития, которые позволяют растить кадры внутри компании.

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«Мы протестировали представленные на рынке ERP-продукты и пришли к выводу, что они не учитывают специфику сложной проектной деятельности и задач распределенных команд. Нам же, как самостоятельной частной ИТ-компании, требовался иной уровень детализации и прогнозирования для успешной работы. Поэтому мы создали платформу “Орион”, которая позволяет управлять жизненным циклом всего предприятия, от договорного учета до ресурсного планирования исходя из особенностей ведения ИТ-проектов. Надеемся, что наш продукт будет полезен компаниям, которые уже давно или только приходят на ИТ-рынок, но еще не нашли для себя эффективного инструмента», — сказал Сергей Зубарев, исполнительный директор компании iFellow.

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Группа компаний iFellow работает на международном рынке информационных технологий с 2015 г. Основная специализация группы — развитие собственных продуктов, заказная разработка, ИТ-консалтинг, тестирование и сопровождение программного обеспечения.

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