Ежегодно 22 марта в России и мире отмечается международный экологический праздник — День Балтийского моря. Решение об учреждении Дня Балтийского моря было принято в 1986 году в ходе 17-й сессии Хельсинкской комиссии (HELCOM). Дата празднования была выбрана неслучайно. Именно 22 марта 1974 года страны — участницы HELCOM подписали Хельсинскую конвенцию, направленную на защиту экосистемы Балтики. В современном мире Балтийское море — важный транспортный узел, его воды омывают берега девяти государств: России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.



