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Северсталь Карельский окатыш

Северсталь - Карельский окатыш


30.04.2025 «Карельский окатыш» провел тестирование устройства мониторинга конвейерных лент 1
24.06.2024 «Карельский окатыш» повышает безопасность на железнодорожных переездах с помощью технологии компьютерного зрения 2
05.12.2023 «Северсталь» управляет окомкованием окатышей с помощью машинного обучения 3
18.01.2023 ГК 1520 ввела отечественную цифровую систему управления движением на ж/д станции железорудного комбината «Карельский окатыш» 2
20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 2
09.02.2017 Oracle стала стратегическим партнером «Северстали» 1
25.11.2009 «Северсталь» внедрит ERP за 15,6 млн евро 1
24.04.2009 Решения SAP - бизнес-стандарт для «Северсталь-Ресурса» 2
24.04.2008 В «Эльдорадо» назначены два новых топ-менеджера 1
21.05.2007 Андрей Гриб: внедрять СЭД сегодня нужно быстро 1
11.05.2006 "Белтел" обновил сеть связи "Карельского Окатыша" 4

Публикаций - 11, упоминаний - 20

Северсталь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13098 2
SAP SE 5323 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
Северсталь Инфоком 73 2
Ростех - Автоматика Концерн 1661 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
Oracle Corporation 6752 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Цифра ГК 2463 1
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Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
АйТи - Аплана Украина 1 1
Шахты 0 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 27 1
Ericsson Enterprise Systems - Ericsson Enterprise Core - Ericsson Enterprise Service Ordering and Orchestration 5 1
Северсталь ПАО - Severstal 492 9
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 5
Северсталь - Олкон - Оленегорский ГОК - Оленегорский горно-обогатительный комбинат 4 4
Северсталь Ресурс 18 3
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 38 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1100 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1061 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 24 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2483 1
Coca-Cola Company 255 1
Альфа-Банк 1791 1
Alcoa 48 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 5
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11666 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10553 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20400 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30385 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12678 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9610 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 779 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8540 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11830 1
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4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 69 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 860 1
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DBA - Digital Business Automation 42 1
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SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
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SAP PS - SAP Project System 5 1
SAP CO - SAP Controlling 6 1
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