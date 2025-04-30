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Северсталь Карельский окатыш
Северсталь и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
|Шеховцов Юрий 34 2
|Люшенко Владимир 3 2
|Мордашов Алексей 56 1
|Жуков Олег 24 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
|Куличенко Алексей 4 1
|Романов Александр 13 1
|Гриб Андрей 17 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Муромец Юлия 28 1
|Ильясов Руслан 3 1
|Дубняк Наталия 2 1
|Михеев Евгений 2 1
|Потапова Светлана 13 1
|Васильев Александр 60 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 149 1
|Open University - Открытый университет 45 1
|CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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