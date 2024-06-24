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«Карельский окатыш» повышает безопасность на железнодорожных переездах с помощью технологии компьютерного зрения

«Карельский окатыш» (входит в «Северсталь») внедрил цифровой мониторинг нарушений правил дорожного движения на железнодорожных переездах.

На территории «Карельского окатыша» восемь железнодорожных переездов. Чтобы сэкономить время, водители иногда совершают рискованные маневры, пересекая пути на красный свет. Ранее специалисты по безопасности выявляли нарушителей вручную, просматривая записи видеокамер. Теперь в этой работе сотрудникам помогает технология компьютерного зрения, которую разработали специалисты комбината. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

«На рынке есть готовые решения по мониторингу проезда железнодорожных переездов, но все они предполагают высокую стоимость и долгую поставку оборудования. Мы решили справиться своими силами и разработать систему с расширенным функционалом, так как у наших специалистов есть подобный опыт. К реализации проекта приступили три года назад после инцидента, когда водитель большегрузной техники пытался проехать перед идущими составами. В качестве пилота на одном из переездов установили видеокамеры и контроллер, который интегрировали в железнодорожную инфраструктуру. Программно-аппаратный комплекс с помощью технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения определяет наличие транспорта в контролируемой зоне, игнорируя нахождение на путях железнодорожного транспорта и людей. Установленная на железнодорожном переезде система начинает видеозапись сразу после того, как загорается красный свет. Если машина проезжает на запрещающий сигнал светофора, система фиксирует государственный номер и формирует инцидент, который автоматически попадает в базу данных через информационную систему «КлиентПРО». От реализации проекта ожидаем максимальное исключение нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей на территории предприятия», – сказал начальник управления цифровых технологий центра развития бизнес-системы железорудных активов «Северстали» Владимир Люшенко.

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При необходимости систему можно расширить дополнительными задачами анализа различных ситуаций. После пилотного проекта технологию компьютерного зрения внедрили на трех переездах промплощадки комбината. В ближайшее время решение тиражируют на оставшихся пяти переездах.

«Проезд автомобилей на запрещающий сигнал является грубым нарушением правил дорожного движения, это также несоблюдение базовых правил, спасающих жизнь. В первом квартале этого года выявили четыре таких случая. Когда нарушитель – работник предприятия, он ограничивается в получении путевой документации и заново проходит проверку знаний. Если такой проступок совершил подрядчик, к его организации применяются штрафные санкции», – сказал начальник отдела безопасности дорожного движения управления транспорта Александр Васильев.

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