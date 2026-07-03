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SAP CO SAP Controlling

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.07.2026 Лицом к Западу. «Роснефть» срочно понадобились специалисты по SAP – импортозамещаться желания нет 1
21.01.2026 Как привести SAP-системы в соответствие с требованиями ФСТЭК России: эксперт SafeERP про 10 уровней автоматизированной защиты 1
07.10.2015 SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP 1
18.10.2010 ГМК «Норильский никель» строит типовую отраслевую информационную систему на базе решений SAP 1
26.08.2010 ABC Farben построила ERP-систему на базе решений SAP 1
10.08.2010 НЛМК построил информационную систему на базе SAP ERP 1
29.04.2010 Единая система на базе решений SAP объединила 17 филиалов «Медсервис Плюс» в Казахстане 1
24.04.2009 Решения SAP - бизнес-стандарт для «Северсталь-Ресурса» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

SAP CO и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5577 7
SAP CIS - САП СНГ 867 4
9510 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 1
Inline Group - Инлайн Груп 105 1
Газинформсервис - ГИС 485 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Норникель - Норильскникельремонт 4 1
Северсталь ПАО - Северсталь Ресурс 18 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
Северсталь ПАО - Олкон - Оленегорский ГОК - Оленегорский горно-обогатительный комбинат 4 1
Северсталь ПАО - Карельский окатыш 12 1
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 1
Северсталь ПАО - Severstal 618 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
ПК ЗСК - Заполярная строительная компания 2 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5570 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64264 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7746 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3550 4
Управляемость - Manageability 2217 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12091 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2014 2
Контроллинг 103 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10567 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1010 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5581 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 451 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2007 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5955 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12085 1
Стандартизация - Standardization 2326 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 348 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 826 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2864 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12963 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34396 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2944 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35774 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 529 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1382 1
DevOps - Development и Operations 1207 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13844 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1080 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1104 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 593 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 416 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 143 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 541 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 453 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13762 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1263 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2381 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 18 6
SAP MM - SAP Materials Management 13 5
SAP SD - SAP Sales and Distribution 13 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 941 4
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 171 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 245 3
SAP PP - SAP Production Planning - SAP PPDS - SAP Production Planning and Detailed Scheduling 4 3
SAP PS - SAP Project System 6 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 226 2
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 1
Газинформсервис - SafeERP 26 1
Oracle Java - язык программирования 3452 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 504 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 36 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 55 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 1
SAP Router 4 1
Бауман Геннадий 3 1
Ащеулов Олег 1 1
Гасымов Сулейман 2 1
Жулкашев Арман 1 1
Цыбденов Тимур 1 1
Шеховцов Юрий 34 1
Богачев Игорь 183 1
Мартынов Владислав 115 1
Лапшин Алексей 24 1
Орехов Вячеслав 48 1
Алиев Ильхам 13 1
Куличенко Алексей 4 1
Бурлацкий Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164720 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 1
Казахстан - Республика 6005 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47310 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1105 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 773 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 771 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 26 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53035 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2552 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6539 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18016 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3436 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 2
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2731 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8814 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2844 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 721 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1626 1
Металлы - Никель - Nickel 357 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 599 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11448 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1756 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 701 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4954 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3940 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5426 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2978 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57184 1
23ABC News 182 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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