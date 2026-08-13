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Северсталь ПАО Олкон Оленегорский ГОК Оленегорский горно-обогатительный комбинат
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|13.08.2026
|Оленегорский ГОК «Северстали» внедряет 3D-сканирование подземного рудника 1
|09.02.2017
|Oracle стала стратегическим партнером «Северстали» 1
|25.11.2009
|«Северсталь» внедрит ERP за 15,6 млн евро 2
|24.04.2009
|Решения SAP - бизнес-стандарт для «Северсталь-Ресурса» 3
|24.04.2008
|В «Эльдорадо» назначены два новых топ-менеджера 1
Публикаций - 5, упоминаний - 8
Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5604 2
|Oracle Corporation 7078 1
|Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 1
|Шеховцов Юрий 34 2
|Мордашов Алексей 64 1
|Жуков Олег 25 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Ильясов Руслан 3 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
|Куличенко Алексей 4 1
|Дубняк Наталия 2 1
|Михеев Евгений 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.