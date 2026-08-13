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Северсталь ПАО Олкон Оленегорский ГОК Оленегорский горно-обогатительный комбинат

Северсталь ПАО - Олкон - Оленегорский ГОК - Оленегорский горно-обогатительный комбинат

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.08.2026 Оленегорский ГОК «Северстали» внедряет 3D-сканирование подземного рудника 1
09.02.2017 Oracle стала стратегическим партнером «Северстали» 1
25.11.2009 «Северсталь» внедрит ERP за 15,6 млн евро 2
24.04.2009 Решения SAP - бизнес-стандарт для «Северсталь-Ресурса» 3
24.04.2008 В «Эльдорадо» назначены два новых топ-менеджера 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5604 2
Oracle Corporation 7078 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 1
Северсталь ПАО - Карельский окатыш 12 4
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 4
Северсталь ПАО - Severstal 632 3
Северсталь ПАО - Северсталь Ресурс 18 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2952 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Альфа-Банк 1980 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 1
Coca-Cola Company 261 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 50 1
Alcoa 49 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53971 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7835 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13937 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10688 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1035 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13148 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18147 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1613 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12260 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36252 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5651 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1132 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33525 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24446 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1600 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4299 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3587 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 553 1
DBA - Digital Business Automation 59 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6040 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1155 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1317 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
SAP SD - SAP Sales and Distribution 13 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 18 1
SAP PS - SAP Project System 6 1
SAP CO - SAP Controlling 8 1
Шеховцов Юрий 34 2
Мордашов Алексей 64 1
Жуков Олег 25 1
Кочетков Владислав 248 1
Ильясов Руслан 3 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
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Дубняк Наталия 2 1
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Казахстан - Республика 6055 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 2
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