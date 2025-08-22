Получите все материалы CNews по ключевому слову
Алиев Ильхам
УПОМИНАНИЯ
Алиев Ильхам и организации, системы, технологии, персоны:
|Аббасов Али 6 3
|Каримова Гульнара 92 2
|Путин Владимир 3286 2
|Назарбаев Нурсултан 84 2
|Хамзаев Рашад 2 2
|Алиева Арзу 2 2
|Каримов Ислам 95 1
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 1
|Шувалов Игорь 85 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 555 1
|Березовский Борис 24 1
|Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
|Гвоздев Дмитрий 137 1
|Шувалова Ольга 2 1
|Алиева Лейла 1 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Бурлацкий Алексей 1 1
|Кадыров Рамзан 20 1
|Гасымов Сулейман 2 1
|Алиев Исфандияр 1 1
|Драчев Антон 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379524, в очереди разбора - 738813.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.