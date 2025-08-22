Разделы

Алиев Ильхам


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака 1
06.03.2018 Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным 1
31.01.2017 В России выпущены «золотые» iPhone с портретами Путина и Трампа. Цена 1
16.10.2015 TeliaSonera обвинили в подкупе дочерей президента Азербайджана 1
07.10.2015 SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP 1
04.04.2013 В Сети появились документы о 120 тыс. офшоров. В списке - политики из России 1
20.02.2013 Рамзан Кадыров завел аккаунт в Instagram 1
26.04.2012 В Азербайджане заработало «Электронное правительство» 1
19.03.2012 В Азербайджане будет создан государственный фонд развития информационных технологий 1
21.12.2011 Минсвязи Азербайджана обнародовало сроки запуска портала «Электронное правительство» 1
15.09.2011 23 ноября в Баку откроется Международная телекоммуникационная выставка BakuTel 1
06.08.2008 Азербайджан планирует запустить два спутника связи 1
24.02.2004 Азербайджан упразднил Минсвязи 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Алиев Ильхам и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 2
Fintur 56 2
Cenay Group 2 2
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 2
Nar - Azerfon-Vodafone 15 2
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 2
AzInTelecom - Azerbaijan International Telecom 1 1
Samsung Electronics 10454 1
Apple Inc 12375 1
Huawei 4088 1
Siemens AG - Siemens Group 2610 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1534 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1537 1
SAP SE 5374 1
X Corp - Twitter 2895 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 1
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 5 2
Muddy Waters 7 1
Газпром ПАО 1381 1
Perla Penna 6 1
BP - British Petroleum 182 1
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 1
Центр Гейдара Алиева - Heydər Əliyev Mərkəzi 4 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4689 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1584 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5652 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 2
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 28 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1310 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3399 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 11 1
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21480 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6593 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1817 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28547 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3089 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7105 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25059 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7046 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3292 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11000 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32776 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13046 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21723 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 850 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10814 1
Управляемость - Manageability 1845 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3028 1
Apple iPhone 7 284 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 508 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7213 1
Apple iPad mini 422 1
Apple iPhone 4 788 1
Caviar Supremo 1 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 812 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 903 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 32 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 48 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 16 1
SAP PP - SAP Production Planning - SAP PPDS - SAP Production Planning and Detailed Scheduling 4 1
SAP PS - SAP Project System 5 1
SAP CO - SAP Controlling 6 1
Аббасов Али 6 3
Каримова Гульнара 92 2
Путин Владимир 3286 2
Назарбаев Нурсултан 84 2
Хамзаев Рашад 2 2
Алиева Арзу 2 2
Каримов Ислам 95 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 1
Шувалов Игорь 85 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 555 1
Березовский Борис 24 1
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
Гвоздев Дмитрий 137 1
Шувалова Ольга 2 1
Алиева Лейла 1 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Орехов Вячеслав 48 1
Бурлацкий Алексей 1 1
Кадыров Рамзан 20 1
Гасымов Сулейман 2 1
Алиев Исфандияр 1 1
Драчев Антон 2 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1058 12
Россия - РФ - Российская федерация 152272 6
Казахстан - Республика 5714 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52913 3
Швеция - Королевство 3654 2
Евразия - Евразийский континент 620 2
Узбекистан - Республика 1819 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 2
Азербайджан - Баку 131 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13465 2
Турция - Турецкая республика 2451 2
Финляндия - Финляндская Республика 3637 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14347 1
Грузия 1269 1
Нидерланды 3582 1
Таджикистан - Республика 892 1
Молдавия - Республика Молдова 717 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44819 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17753 1
Франция - Французская Республика 7937 1
Сингапур - Республика 1886 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1766 1
Монголия 361 1
Великобритания - Виргинские Острова 234 1
Европа 24485 1
Азия - Азиатский регион 5668 1
Иран - Исламская Республика Иран 1107 1
Туркмения - Туркменистан 440 1
Германия - Федеративная Республика 12844 1
Италия - Итальянская Республика 4404 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 546 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 87 1
Палестина 91 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3005 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53637 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7194 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2541 2
Приватизация - форма преобразования собственности 533 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7696 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 3 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19731 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 658 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5167 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1189 1
Металлы - Золото - Gold 1177 1
Металлы - Платина - Platinum 474 1
Опцион 102 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 371 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2648 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7150 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3600 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7706 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3128 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3081 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
The Guardian - Британская газета 374 1
The Washington Post 341 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11348 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2052 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 1
