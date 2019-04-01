Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Орехов Вячеслав
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Публикаций - 41, упоминаний - 64
Орехов Вячеслав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Башнефть ПАО АНК 90 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|Гонтарев Павел 69 3
|Постолатий Виталий 20 3
|Шлыков Алексей 9 3
|Парменова Наталия 62 3
|Мартынов Владислав 78 3
|Мацоцкий Сергей 150 3
|Богачев Игорь 172 3
|Красюков Дмитрий 43 2
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
|Филатов Андрей 99 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Курков Игорь 1 1
|Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
|Армяков Дмитрий 10 1
|Шипов Алексей 2 1
|Бурлацкий Алексей 1 1
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769713, в очереди разбора - 673397.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769713, в очереди разбора - 673397.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru