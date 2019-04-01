Орехов Вячеслав

В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1

В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1

Российский SAP внезапно остался без гендиректора 1

Гендиректором SAP Labs назначен Андрей Биветски 1

Евгений Матвеев назначен управляющим директором SAP СНГ по кластеру из пяти стран СНГ 1

SOCAR внедряет решение SAP для управления добычей нефти и газа 1

SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP 1

Облачные решения SAP теперь доступны из российского ЦОДа 1

Облачные решения SAP доступны из российского ЦОДа компании 1

С 15 июля SAP переводит в рубли расчеты с российскими заказчиками 1

SAP и Университет ИТМО запустили программу по содействию российским инновационным проектам 2

SAP зафиксировала курс евро для контрактов по сопровождению ПО в России 1

SAP открывает свой первый ситуационный центр на территории СНГ 1

Мобильное приложение SAP помогло наблюдать за передвижениями австрийского велогонщика по России 1

Назначен новый глава SAP СНГ 4