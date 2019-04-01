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Орехов Вячеслав


01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1
04.01.2018 Российский SAP внезапно остался без гендиректора 1
01.02.2017 «Техносерв» назначил нового директора филиала в Санкт-Петербурге 1
01.03.2016 Гендиректором SAP Labs назначен Андрей Биветски 1
10.02.2016 Евгений Матвеев назначен управляющим директором SAP СНГ по кластеру из пяти стран СНГ 1
26.01.2016 SOCAR внедряет решение SAP для управления добычей нефти и газа 1
07.10.2015 Будущее финансов: как придать ускорение бизнесу 1
07.10.2015 SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP 1
16.09.2015 Облачные решения SAP теперь доступны из российского ЦОДа 1
16.09.2015 Облачные решения SAP доступны из российского ЦОДа компании 1
15.09.2015 SAP начала раздавать облачные сервисы с территории Москвы. Персданные ее клиентов уже в России 1
14.07.2015 С 15 июля SAP переводит в рубли расчеты с российскими заказчиками 1
22.06.2015 SAP реализует в «Сибуре» свой крупнейший ИТ-проект года 2
19.06.2015 «Металлоинвест» создаст интегрированную систему управления на базе решений SAP 1
18.06.2015 SAP и Университет ИТМО запустили программу по содействию российским инновационным проектам 2
30.04.2015 SAP S/4HANA на Форуме SAP: российские компании распробовали таблетку от кризиса 4
21.04.2015 SAP представила платформу S/4HANA в России 2
13.03.2015 Андрей Шарак возглавит департамент продаж облачных и функциональных бизнес-решений SAP СНГ 1
04.03.2015 Вице-президентом по продажам консалтинга и сервисов SAP в регионе MEE стал топ-менеджер SAP СНГ 1
22.01.2015 SAP зафиксировала курс евро для контрактов по сопровождению ПО в России 1
24.12.2014 Открыт первый российский дата-центр SAP 1
12.12.2014 «Сбербанк-АСТ» и SAP намерены радикально сократить время проведения закупок 1
11.12.2014 SAP, «Сбербанк-АСТ» и «Норбит» создадут онлайн-сервис для электронных закупок в России 1
28.11.2014 Топ-10 назначений 2014 года в российской ИТ-отрасли 2
28.11.2014 «Башнефть» и SAP договорились о стратегическом сотрудничестве 2
25.09.2014 SAP открывает свой первый ситуационный центр на территории СНГ 1
18.08.2014 Мобильное приложение SAP помогло наблюдать за передвижениями австрийского велогонщика по России 1
02.06.2014 Почему SAP готовит собственный дата-центр в России? 9
23.05.2014 SAP будет продавать облачное ПО из ЦОДа «Ростелекома» 1
23.05.2014 SAP и «Ростелеком» будут совместно предоставлять облачные сервисы 1
14.02.2014 Назначен новый глава SAP СНГ 4
24.05.2013 Ветеран IBM Россия стал вице-президентом в SAP 1
24.05.2013 В SAP СНГ — новые назначения в руководстве 3
15.02.2013 Общий доход SAP в СНГ вырос по итогам 2012 г. более чем на 14% 1
31.01.2013 «Трансойл» управляет вагонным парком с помощью SAP Document Access 1
06.11.2012 Константин Новиков назначен директором по работе с партнерами SAP СНГ 1
28.05.2012 «Утконос» внедряет SAP ERP 6.0 for Retail 1
23.04.2012 Всего 4% средних и малых банков в России используют решения иностранных вендоров 1
26.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 2

Публикаций - 41, упоминаний - 64

Орехов Вячеслав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 38
SAP CIS - САП СНГ 757 37
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 11
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 5
Microsoft Corporation 11168 4
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
IBM 3557 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
SAP Consulting 28 2
SAS Institute 597 1
SAP Ukraine - САП Украина 4 1
SAP Markets Europe GmbH 1 1
Oracle Sun Microsystems 396 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Nokia Networks 54 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Микротест 177 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
SAP Ariba 71 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 4
SAP SuccessFactors 110 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
SAP JAM 8 2
SAP CO - SAP Controlling 6 1
SAP PS - SAP Project System 4 1
SAP Document Access 4 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
SAP Active Embedded 2 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 13 1
SAP Benchmarking 1 1
SAP UOM - SAP Upstream Operations Management - управление нефтедобывающим производством 1 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
SAP Sybase 77 1
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 10 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
SAP Business One - SAP B1 59 1
Гонтарев Павел 69 3
Постолатий Виталий 20 3
Шлыков Алексей 9 3
Парменова Наталия 62 3
Мартынов Владислав 78 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Богачев Игорь 172 3
Красюков Дмитрий 43 2
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Филатов Андрей 99 1
Урьяс Вадим 76 1
Дворкович Аркадий 169 1
Курков Игорь 1 1
Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
Армяков Дмитрий 10 1
Шипов Алексей 2 1
Бурлацкий Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 20
Восточная Европа 1691 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Германия - Федеративная Республика 3674 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Казахстан - Республика 2650 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Украина 3398 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Германия - Вальдорф 9 1
Япония 2811 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Вологда 193 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Сингапур - Республика 808 1
Армения - Республика 690 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
SAP Forum 28 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
SAP Coach Jam 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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