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Sabris Сабрис

Sabris - Сабрис

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 2 216 218 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 2 216 218 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 2 199 220 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 16 998 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.06.2023 Электронщики хотели оштрафовать на 330 млн руб. бежавший из России SAP, но сами остались должны миллионы 1
22.01.2019 Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу 10
05.04.2017 «Силовые машины» оптимизировали договорную деятельность на базе SAP Extended ECM by OpenText 2
28.03.2016 Группа «Черкизово» повысила скорость обработки документов с внедрением решения SAP 3
31.01.2013 «Трансойл» управляет вагонным парком с помощью SAP Document Access 1

Публикаций - 6, упоминаний - 18

Sabris и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 6
SAP CIS - САП СНГ 868 5
OpenText 238 3
Microsoft Corporation 25775 2
Ростех - АИС - КЗТА - Калужский завод телеграфной аппаратуры 7 1
OpenText - ICCM Solutions 2 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
АСАП Разработка - ASAP Development - АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП софт 25 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 1
ИТС - Информационные технологии и сервисы 1 1
Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 21 1
Силовые машины 166 3
Газпром трансгаз 157 2
Газпром ПАО 1493 1
Альфа-Банк 1979 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Транснефть 335 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
НЛМК НСММЗ - Нижнесергинский метизно-металлургический завод 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Трансойл 13 1
СПК - Сталепромышленная компания 13 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 480 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Syntellect Tessa 67 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
IBM FileNet 140 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
OpenText Transmittal Management 3 1
SAP Document Access 5 1
Касимов Ровшан 3 3
Дыргялло Константин 2 1
Калмыков Вячеслав 1 1
Горяйнов Андрей 55 1
Сикора Владимир 1 1
Орехов Вячеслав 48 1
Горбунов Денис 23 1
Шишляев Виктор 1 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Пуляев Владимир 8 1
Саидов Аскер 8 1
Феоктистова Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Европа 24964 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Канада 5082 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 1
Чехия - Прага 207 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Черкизон - Черкизовский рынок 178 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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