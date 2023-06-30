Электронщики хотели оштрафовать на 330 млн руб. бежавший из России SAP, но сами остались должны миллионы

Российский производитель ИКТ-«железа» для гражданской авиации не сумел выбить из представительства немецкой SAP в нашей стране 330 млн руб. По итогам судебного разбирательства он теперь сам должен выплатить вендору долги и проценты на 5 млн руб.

Обидчик и жертва поменялись ролями

Как выяснил CNews, российское радиоэлектронное предприятие «Азимут» не смогло убедить судей в том, что представительство немецкой SAP в Москве нанесло ему убытков на сотни миллионов в связи со своим уходом из нашей страны. Более того, служители Фемиды встали на сторону вендора и посчитали, что российская компания сама должна выплатить SAP деньги. Это следует из документов, размешенной в картотеке арбитражных судов.

«Азимут», некоторые предприятия которого ведут историю с 1950-х годов, по собственному заявлению, разрабатывает, серийно производит и поставляет «под ключ» предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также разрабатывает и реализует проекты оснащения и переоснащения аэродромов и центров управления полетами.

Со своим иском к ООО «САП СНГ» российская организация обратилась в Арбитражный суд Москвы 29 сентября 2022 г. Изначально размер требований к взысканию составил 330,1 млн руб., однако в ходе разбирательства был уменьшен истцом на 70 млн руб. — до 260,1 млн руб. В этой сумме 63,2 млн руб. пришлись на стоимость закупленных предприятием лицензий на сопровождение ранее закупленного софта SAP, а 196,9 млн руб. — на расходы «Азимута» на внедрение и интеграцию этого софта, осуществленную партнерами организации.

Фото: соцсеть SAP Радиоэлектронное предприятие «Азимут» не получит от SAP сотни миллионов, а само должно заплатить ему денег

В документах разбирательства можно найти упоминание того факта, что как минимум в июле 2022 г. «Азимут» считал используемое им ПО немецкого вендора ключевым для осуществления своей деятельности. В частности организация использовала СУБД SAP Hana и программный пакет для планирования ресурсов предприятия (ERP) SAP S/4Hana и другие решения вендора.

В свою очередь, представительство SAP 7 февраля 2023 г. подало к «Азимуту» встречный иск о взыскании задолженности в размере 4,8 млн руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 523 тыс. руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная с 27 декабря 2022 г. по день фактической оплаты долга, то есть в общей сумме как минимум на 5,3 млн руб.

В итоге российским судом основной иск «Азимута» был отклонен, а встречный иск SAP удовлетворен.

На момент публикации данного материала представители «Азимута» не смогли ответить на вопросы CNews относительно того, согласна ли организация с аргументацией служителей Фемиды, и не планирует ли оспорить вынесенное решение.

Напомним, решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок SAP приняла в первых числах марта 2022 г. после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля того же года.

Чем руководствовались судьи

Во время разбирательства «Азимут» заявил, что в результате того, что SAP покидает рынок России, переставая тем самым оказывать техподдержку ПО, которое было куплено организацией (в том числе у официальных дистрибуторов «Т-системс сиайэс», «Ителлидженс», «АСАП софт», «Сабрис софт»), она теперь не может в полном объеме пользоваться сервисами разработчика. В частности, «Азимут» не может на сайте SAP сгенерировать ключи для ПО.

Истец также указал, что в какой-то момент от САП СНГ в адрес «Азимута» поступило предложение расторгнуть заключенный между сторонами договор на сопровождение ПО от 15 июня 2020 г. Организация в ответ на это выразила желание продолжить сотрудничество и продолжать использовать приобретенный ею софт в силу его значимости для работы организации.

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Возражая против удовлетворения исковых требований ответчик указывал, что лицензия на использование его ПО была приобретена «Азимутом» по сублицензионным договорам с партнерами в 2013 г. «Функционирование ПО SAP и возможность его использования “Азимутом” не зависит от получения услуг по сопровождению, — цитируют вендора судьи. — Более того, в отзыве на иск SAP также указало, что “Азимут” в течение приблизительно двух лет, с 19 августа 2018 г. по 1 июля 2020 г., использовал ПО SAP без услуг. Это означает, что даже после прекращения оказания услуг “Азимут” имеет возможность использовать ПО SAP для выполнения всех необходимых задач. В материалы настоящего дела не представлены доказательства того, что ПО SAP, приобретенное “Азимутом”, в настоящее время не работает или работает некорректно».

В судебных документах говорится, что истец считает убытками стоимость ПО, используемого им с 2013 г., необоснованно. Непосредственно с ответчиком (а не с его дистрибуторами) «Азимут» находился в договорных отношениях по линии услуг только с 2020 г.

«Доказательств того, что ПО не работало с момента отказа ответчика от договора, в материалы дела не представлено, — отмечается в документах служителей Фемиды. — Утверждения “Азимута” о невозможности использовать приобретенное ПО SAP голословны и не подтверждаются материалами дела. Не подтверждается реальная потребность “Азимута” в замене ПО SAP. Решение по приобретению новой системы является самостоятельным хозяйственным решением, которое обусловлено причинами, не связанными с прекращением работы уже имеющегося ПО SAP».

Параметры бизнеса «Азимута»

По данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в Москве 16 февраля 2005 г. Гендиректором организации выступает Аскер Саидов. Он же является гендиректором АО «Аэронавигационные и информационные системы».

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По сведениям «Контур.фокуса», юрлицо «Азимута» является правопреемником АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры, чье юрлицо прекратило деятельность 13 февраля 2023 г. «путем реорганизации в форме присоединения».

Финансовые показатели «Азимута» за 2022 г. в публичном поле не представлены. В то же время по данным отчетности в ФНС, все предыдущие годы бизнес организации шел в гору. В частности, если по итогам 2019 г. ее выручка составила 3,6 млрд руб. при чистой прибыли в 170,2 млн руб., то по итогам 2020 г. — 2,61 млрд руб. и 191,2 млн руб. соответственно, а по итогам 2021 г. — 3,88 млрд руб. и 296,7 млн руб. соответственно.

На своем сайте «Азимут» сообщает, что имеет все необходимые сертификаты и лицензии для проведения работ в интересах гражданских пользователей. В портфель заказов компании входит более 20 типов серийно поставляемых изделий. Общее количество поставленного оборудования по отдельным контрактам составляет около 650 единиц.

«Ведутся разработки инновационного оборудования в соответствии с Концепцией блочной модернизации авиационной системы ASBU Международной организации гражданской авиации и требованиями будущей глобальной системы ОрВД», — говорится на сайте.