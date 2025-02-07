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Саидов Аскер



07.02.2025 Холдинг «АИС» подписал соглашение с «Авиафлюид Интернешнл» по развитию инфраструктурных сервисов гражданской авиации 1
04.08.2023 Западные устройства бесконтактной оплаты больше не нужны. В России создан отечественный заменитель, грядет массовое внедрение 1
30.06.2023 Электронщики хотели оштрафовать на 330 млн руб. бежавший из России SAP, но сами остались должны миллионы 1
15.06.2016 «Азимут» выиграл тендер на поставку аэронавигационного оборудования в Индонезию 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Саидов Аскер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Азимут 67 3
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
Ростех - АИС - КЗТА - Калужский завод телеграфной аппаратуры 7 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 23 1
Harris Corporation 88 1
Thales Group 124 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 17 1
SAP SE 5280 1
НСПК - Национальная система платежных карт 815 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Visa International 1949 1
Lockheed Martin 756 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4763 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10127 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30825 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2964 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9334 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10544 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3759 1
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 89 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2482 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 376 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2198 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19463 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11402 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6687 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1061 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Чумичев Евгений 1 1
Юдин Василий 1 1
Шпак Василий 224 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14132 3
Россия - РФ - Российская федерация 144856 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 579 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 372 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 677 1
Куба - Республика 363 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 507 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 313 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 869 1
Германия - Федеративная Республика 12697 1
Индонезия - Джакарта 51 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Украина 7620 1
Америка Южная 853 1
Южная Корея - Республика 6655 1
Индонезия - Республика 959 1
Африка - Африканский регион 3482 1
Ближний Восток 2948 1
Франция - Французская Республика 7856 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6151 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5670 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18576 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51219 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5019 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3049 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 222 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4986 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2599 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1699 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 669 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9975 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7507 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24179 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4891 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6938 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14399 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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