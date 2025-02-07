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Матюхин Евгений



07.02.2025 Холдинг «АИС» подписал соглашение с «Авиафлюид Интернешнл» по развитию инфраструктурных сервисов гражданской авиации 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Матюхин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Азимут 67 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 1
Саидов Аскер 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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