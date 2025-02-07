Холдинг «АИС» подписал соглашение с «Авиафлюид Интернешнл» по развитию инфраструктурных сервисов гражданской авиации

Холдинг «АИС» подписал соглашение с компанией «Авиафлюид Интернешнл» о сотрудничестве. Стороны договорились о совместном развитии инфраструктурных сервисов в сфере гражданской авиации и авиационной промышленности. Об этом CNews сообщили представители АО ПК «Азимут».

Документ закрепляет сотрудничество по организации авиаперевозок и наземного обслуживания воздушных судов гражданской авиации, соответствующих национальным и международным стандартам.

«Наша масштабная деятельность в части аэронавигации и автоматизации управления воздушным движением требует высокой концентрации. И нам очень важно иметь партнеров среди стабильных, профессиональных и неравнодушных компаний. Поэтому соглашение о сотрудничестве с «Авиафлюид Интернешнл» абсолютно точно позволит расширять территорию применения отечественных инновационных решений в гражданской авиации. Причем, не только в России. Уверен, что мы сможем делиться экспертизой и продвигать свои проекты и на зарубежных рынках», - отметил генеральный директор АО «АИС» Аскер Саидов.

«Для нас, как для компании, представляющей качественные решения в сфере авиации, очень важно взаимодействовать с партнерами, внедряющими прежде всего отечественные разработки», – сказал генеральный директор ООО «Авиафлюид Интернешенл» Евгений Александрович Матюхин.