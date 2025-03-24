«Азимут» разработал комплекс идентификации по радужной оболочке глаза

Производственная компания «Азимут» разработала первый на отечественном рынке программно-аппаратный комплекс (ПАК) биометрической идентификации личности по радужной оболочке глаза. ПАК «Взор» способен за несколько секунд точно и бесконтактно распознать человека. Методика определения личности исключает возможность фальсификации и практически такая же точная, как анализ ДНК.

Комплекс биометрической идентификации «Взор» является полностью отечественной разработкой, включая программное обеспечение. В состав оборудования входит несколько модулей, в том числе устройство для записи шаблонов радужной оболочки глаза и считывающее устройство.

ПАК «Взор» способен решать задачи обеспечения безопасности как на режимных объектах, так и в местах с большим потоком людей. В зависимости от комплектации система может идентифицировать от 40 до 90 человек в минуту. При этом распознавание происходит в движении, на расстоянии до полутора метров, без физического контакта с устройством. На точность определения не влияет наличие очков или линз.

Разработка уже прошла опытную эксплуатацию на промышленных объектах и в ряде силовых ведомств. ПАК «Взор» получил положительные отзывы от эксплуатантов и подтвердил заложенные в него характеристики.

«Разработанный нашими специалистами комплекс «Взор» обеспечивает самую надежную технологию идентификации человека. Разработка также защищена от неправомерного использования личной информации. Исходные снимки радужки преобразуются в закрытый биометрический шаблон — бинарный код, который записывается в память сканера. Код никак не связан с персональными данными человека. Кроме того, это самая точная технология определения личности. Точнее может быть только анализ ДНК», — отметил генеральный директор производственной компании «Азимут» Аскер Саидов.

«Азимут» разрабатывает и производит аппаратно-программные комплексы мониторинга, обеспечивающие безопасность на режимных объектах, в городских локациях и на дорогах.