ИТ-холдинг «Т1» совместно с «Азимут» займутся производством серверов нового поколения

ИТ-холдинг «Т1» и компания «Азимут» создали совместное предприятие «Мультиллект», которое займется разработкой отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК). В частности, на его мощностях будут производиться серверы нового поколения. Основной производственной площадкой станет завод «Азимут», обладающий современными линиями SMT-монтажа и автоматизированным контролем качества. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Новые отечественные серверы построены на базе универсальной платформы, позволяющей конфигурировать решения под задачи центров обработки данных, высоконагруженных вычислительных кластеров и искусственного интеллекта. Среди уникальных особенностей — возможность размещения до 49 жестких дисков в одном корпусе. Оборудование расширит объем хранения данных без увеличения занимаемого пространства, обеспечит поддержку технологий CXL и HBM, оптимизированное охлаждение для GPU и CPU, а также развертывание единой среды управления инфраструктурой для снижения эксплуатационных затрат.

«Совместно с ведущими компаниями ИТ-рынка компании Ростеха решают государственную задачу по обеспечению технологической независимости отечественной информационной инфраструктуры. Наша работа с «Т1» нацелена на разработку и выпуск вычислительного оборудования, которое заменит иностранные образцы, прежде всего, в промышленности, банковской сфере, телеком-индустрии. Сейчас мы работаем над внесением нашего серверного оборудования в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Старт серийного производства планируется в четвертом квартале этого года», – сказал генеральный директор компании «Азимут» Аскер Саидов.

Проект ориентирован на B2B-сегмент, в первую очередь на государственные компании и организации. Продукция также должна заинтересовать промышленные предприятия, банки, телеком и облачных провайдеров, которым предстоит переход на отечественные решения.

«Сегодня предприятиям особенно необходимы инновационные отечественные решения для развития бизнеса. Продукция «Мультиллект» — не просто отдельные серверы, а часть комплексных решений: железо плюс сервис, которые по своему технологическому потенциалу не уступают иностранным аналогам и в ряде параметров превосходят их. Представленный сервер может стать универсальной платформой для ИИ, машинного обучения, высокопроизводительных вычислений, обработки больших данных и безопасных решений. Мы рассчитываем, что это будет востребованное решение на российском рынке серверов, который, по прогнозам аналитиков достигнет 157 млрд руб. к 2028 г.», — отметил генеральный директор ИТ-холдинга «Т1» Алексей Фетисов.

Пилотное тестирование оборудования пройдет в ООО «РТ-Информ».

«Сотрудничество с "Мультиллектом" призвано способствовать эффективному решению задачи импортозамещения и использованию в контуре Корпорации отечественного ИТ-оборудования», - отметил советник генерального директора ООО «РТ-Информ» Сергей Гудин.