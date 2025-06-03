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Гудин Сергей


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» совместно с «Азимут» займутся производством серверов нового поколения 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Гудин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 317 1
Ростех - Азимут 74 1
Ростех - РТ-Информ 141 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21851 1
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HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 74 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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