Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гудин Сергей
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|ИТ-холдинг «Т1» совместно с «Азимут» займутся производством серверов нового поколения 1
Гудин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 317 1
|Ростех - Азимут 74 1
|Ростех - РТ-Информ 141 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1774 1
|Саидов Аскер 7 1
|Фетисов Алексей 50 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.