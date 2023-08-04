Западные устройства бесконтактной оплаты больше не нужны. В России создан отечественный заменитель, грядет массовое внедрение

Ростех при поддержке компании «Социальные системы» создал отечественный считыватель банковских карт для бесконтактной оплаты. Он может заменить собой иностранные аналоги, используемые в ритейле, общепите, общественном транспорте и банкоматах. В настоящее время ведется тестирование устройства, массовое внедрение не за горами.

Еще один шаг к импортонезависимости

В России разработано отечественное устройство для бесконтактного считывания банковских карт ВСАМ-01, сообщили CNews представители госкорпорации «Ростех». Над ним трудились специалисты компаний «Азимут» (входит в «Ростех») и ООО «Социальные системы», и предназначен до для приема бесконтактной оплаты, например, в ритейле, кафе и ресторанах.

Главной особенностью ВСАМ-01 является его полная импортонезависимость. В отличие от бесконтактных считывателей зарубежного производства, он никак не зависит от антироссийских санкций и будет получать оперативно получать необходимые обновления ПО.

Такие апдейты могут потребоваться при появлении новых требований российского Центробанка. Также обновление прошивки понадобится при изменении алгоритмов работы Национальной платежной системы «Мир». У иностранных считывателей ввиду западных ограничений с этим могут возникать трудности.

По словам разработчиков, распространение ВСАМ-01 в перспективе «поможет снизить зависимость российского бизнеса от импортных поставщиков».

Универсальное устройство

По словам представителей «Ростеха», новый считыватель ВСАМ-01 может использоваться, в числе прочего, в магазинах и вендинговых автоматах. Также его можно применять в общественном транспорте для бесконтактной и одновременно безналичной оплаты проезда – для перевода платежа достаточно будет просто приложить к нему карту.

ВСАМ-01 – это своего рода посредник между владельцем карты и банком – эквайером. Устройство считывает данные с карты, формирует транзакцию и отправляет необходимые данные в банковский процессинговый центр, после чего с привязанного к карте счета списывается указанная сумма. С небанковскими картами ВСАМ-01 тоже обучен работать.

Также, в теории, ВСАМ-01 может использоваться и в банкоматах, на что намекнул замглавы российского Минпромторга Василий Шпак. С его слов, еще на ранних этапах разработки этим считывателем интересовались производители банкоматов и компании, осуществляющие их техобслуживание в России и странах СНГ. «Уже заключено несколько контрактов на поставку. Уверен, что их количество будет только увеличиваться», – добавил Шпак, не уточнив ни количество заключенных контрактов, ни название компаний, с которыми они были заключены.

Массовое внедрение все ближе

К моменту выпуска материала разработка ВСАМ-01 находилась на финальной стадии – проводились его «полевые» испытания. Как рассказали CNews в «Ростехе», регионом для опытной эксплуатации был выбран Северный Кавказ. Редакция обратилась в госкорпорацию с вопросами о причинах выбора именно региона и о перспективах расширения географии тестирования и ожидает ответа.

Как сообщил CNews генеральный директор АО «Азимут» Аскер Саидов, в настоящее время испытания ВСАМ-01 проводятся в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Осетии и, а также в Ставропольском крае. В частности, он интегрирован в системы оплаты местного городского транспорта.

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В каталоге продукции на сайте компании «Социальные системы», одного из разработчиков ВСАМ-01, редакция CNews обнаружила транспортный валидатор USK-04. Он применяется в автоматизированных системах контроля проезда пассажиров в транспорте, и в его составе есть этот бесконтактный считыватель.

Техника с ВСАМ-01 внутри существует и выпускается

Аскер Саидов подчеркнул, что все права на этот считыватель находятся в руках российской компании. «Мы планируем расширить географию его применения, увеличив для этого выпуск устройств более чем в 10 раз. Уверен, что запрос на эту продукцию будет только расти, ведь ВСАМ-01 ни в чем не уступает иностранным аналогам, при этом в среднем на 10-15% их дешевле», – добавил он. Точные сроки наращивания масштабов производства глава «Азимута» не раскрыл.

Власти всецело одобряют

К 4 августа 2023 г. на руках у разработчиков ВСАМ-01 было заключение Минпромторга., разрешающее массовое производство считывателей с последующей их эксплуатацией на всей территории России. Что немаловажно, устройство способно работать не только с небанковскими картами или картами, привязанными к российской платежной системе «Мир».

В этом плане ВСАМ-01 более универсален. Он поддерживает карт систем EMVCo, Visa и MasterCard, несмотря на то, что последние ушли из России еще весной 2022 г. В России такие карты хоть и не выпускаются, но продолжают функционировать, к тому же многие банки продлили сроки действия таких карт, чтобы клиентам не пришлось экстренно переходить на другую платежную систему.

Немного о производителе

Компания ООО «Социальные системы», участвовавшая в разработке ВСАМ-01 совместно с входящим в «Ростех» «Азимутом», существует с апреля 2004 г. и имеет уставный капитал в размере 10 тыс. руб. Пост генерального директора в ней с августа 2015 г. занимает Василий Юдин, а сама компания на 100% принадлежит Евгению Чумичеву (данные ЕГРЮЛ).

Основной вид деятельности – «деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки» (код ОКВЭД – 82.99), вспомогательных видов деятельности 18. Среди них: «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01), «предоставление займов и прочих видов кредита» (64.92) и «торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона» (47.91.4).

Выручка компании за 2022 г. составила 39,8 млн руб. – на 16% меньше, чем годом ранее. Этот период «Социальные системы» завершила с чистым убытком в размере 341 тыс. руб., хотя в 2021 г. вместо него была чистая прибыль 467 тыс. руб. (статистика «Контур.фокуса»).