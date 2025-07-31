NDBC ЭнДиБиСи NTT DATA Business Solutions НТТ Дата Бизнес Солюшнс itelligence Russia, Ителлидженс Россия

NDBC адаптирует, внедряет, поддерживает и совершенствует ИТ-решения. NDBC обладает компетенциями в функциональных бизнес-приложениях, предоставляя услуги по миграции с последующей поддержкой и, при необходимости, модернизацией ИТ-решений. Компания NDBC работает в России с 2004 года, до июня 2022 входила в состав международной группы NTT DATA и работала под брендом NTT DATA Business Solutions.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 12 дел, на cумму 1 340 617 646 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 18, упоминаний - 26