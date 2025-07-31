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NDBC ЭнДиБиСи NTT DATA Business Solutions НТТ Дата Бизнес Солюшнс itelligence Russia, Ителлидженс Россия
NDBC адаптирует, внедряет, поддерживает и совершенствует ИТ-решения. NDBC обладает компетенциями в функциональных бизнес-приложениях, предоставляя услуги по миграции с последующей поддержкой и, при необходимости, модернизацией ИТ-решений. Компания NDBC работает в России с 2004 года, до июня 2022 входила в состав международной группы NTT DATA и работала под брендом NTT DATA Business Solutions.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 12 дел, на cумму 1 340 617 646 ₽*
УПОМИНАНИЯ
NDBC и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
|Колганов Алексей 5 3
|Сорокин Алексей 15 2
|Смирнова Мария 7 2
|Тихонов Сергей 14 2
|Тугарев Артем 8 2
|Ерихов Михаил 2 2
|Путин Владимир 3276 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Собянин Сергей 431 1
|Ускова Ольга 168 1
|Смирнов Алексей 246 1
|Делицын Леонид 131 1
|Симаков Олег 113 1
|Володин Вячеслав 92 1
|Массух Илья 235 1
|Солдатов Алексей 99 1
|Фролкин Михаил 17 1
|Вольпе Борис 92 1
|Малинин Александр 40 1
|Красилов Николай 19 1
|Прянишников Николай 308 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Мильнер Юрий 135 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Шотова Ирина 3 1
|Бородинов Леонид 14 1
|Метечко Александр 10 1
|Бакшаев Александр 1 1
|Кутуев Ренат 1 1
|Юхневич Леонид 28 1
|Любинский Александр 19 1
|Мацанюк Игорь 23 1
|Гонебный Игорь 8 1
|Винчель Михаил 6 1
|Зайчковская Ирина 1 1
|Орловский Виктор 393 1
|Пронзалов Станислав 1 1
|Полякова Анна 3 1
|Фингер Грегори 13 1
|Николаев Дмитрий 19 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 744 1
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