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NDBC ЭнДиБиСи NTT DATA Business Solutions НТТ Дата Бизнес Солюшнс itelligence Russia, Ителлидженс Россия

NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия

NDBC адаптирует, внедряет, поддерживает и совершенствует ИТ-решения. NDBC обладает компетенциями в функциональных бизнес-приложениях, предоставляя услуги по миграции с последующей поддержкой и, при необходимости, модернизацией ИТ-решений. Компания NDBC работает в России с 2004 года, до июня 2022 входила в состав международной группы NTT DATA и работала под брендом NTT DATA Business Solutions.

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Судебные дела (12) на сумму 1 340 617 646 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 1 335 463 859 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 167 515 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 «Ашан» выбрал российский софт «Турбо» для построения консолидированной отчетности 1
04.09.2024 LDM и NDBC стали партнерами в сфере HR-автоматизации 1
18.06.2024 «BMI Россия» автоматизирует дилерские продажи в CRM-системе на базе BPMSoft 1
22.12.2023 NDBC и Comindware подписали соглашение о сотрудничестве 5
30.06.2023 Электронщики хотели оштрафовать на 330 млн руб. бежавший из России SAP, но сами остались должны миллионы 1
20.04.2023 Федеральная сеть магазинов одежды Modis перенесла СУБД в облако CloudMTS 1
29.03.2023 «Лига ставок» перешла на российские облака с помощью NDBC 1
15.12.2022 «Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt 2
15.12.2022 «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников 1
28.09.2022 Производитель кровельных и гидроизоляционных материалов BMI Russia перенес бизнес-процессы в облако МТС 2
30.08.2022 AB InBev Efes совместно с NDBC и Goodt внедрила WFM-систему 1
25.08.2022 Производитель газобетона Ytong мигрировал в облако МТС 1
25.07.2022 NDBC и Goodt расширяют партнерство для внедрения российских решений в области HR-tech и аналитики 2
01.06.2022 Российский офис международной компании NTT Data Business Solutions продолжит работу под собственным брендом NDBC 2
15.07.2021 «Сеспель» планирует с помощью SAP построить интеллектуальное производство 1
14.06.2012 IBM запускает «облако» из российского ЦОДа 1
28.12.2010 Главные ИТ-события 2010 года - версия CNews 1
21.03.2007 SAP окружила российских космонавтов 1

Публикаций - 18, упоминаний - 26

NDBC и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5359 11
NTT Data - Itelligence AG 42 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2198 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13512 3
SAP CIS - САП СНГ 857 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 380 1
Yandex - Яндекс 7943 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
Microsoft Corporation 24975 1
Meta Platforms - Facebook 4484 1
IBM - International Business Machines Corp 9490 1
Oracle Corporation 6783 1
VK - Mail.ru Group 3497 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Adobe Systems 1563 1
Галактика - Корпорация 1487 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 1
Ниеншанц 122 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
GE Fanuc - Фанук 40 1
Zynga Game Network 132 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4274 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 24 1
Ростех - Азимут 75 1
Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
Sabris - Сабрис 5 1
Ростех - АИС - КЗТА - Калужский завод телеграфной аппаратуры 7 1
Comindware - Колловэар 164 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 78 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2571 2
Русагро Группа Компаний 314 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 439 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Кселла-Аэроблок-Центр - Xella 3 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 1
Tiger Global Management 44 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 21 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Сеспель 2 1
Quorum Fund 2 1
BMI Group - BMI Russia - БМИ - БМИ Солюшнс 3 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3270 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12290 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1388 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1414 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1109 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2631 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3019 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 67 1
Судебная власть - Judicial power 2355 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69692 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54302 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32566 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22175 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16464 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11573 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21491 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7013 5
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 898 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1409 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11924 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10912 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12996 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31007 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3336 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7242 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3019 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6046 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6681 2
SAP хостинг 34 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4321 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10745 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1585 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 823 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4562 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 1
Умные платформы 1798 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4039 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16618 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26371 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4018 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7860 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3892 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3375 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 396 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1191 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17511 1
Социальная карта - Social card 247 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1299 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 43 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 3
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 14 2
Linux OS 10395 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 1
Apple iPhone 6 4863 1
Космодром Байконур 1070 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
SAP RISE - RISE with SAP 7 1
SAP Business Analytics 2 1
МТС ЦОД 34 1
SAP Basis 15 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 221 1
SAP Sybase 289 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 74 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 148 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 133 1
Колганов Алексей 5 3
Сорокин Алексей 15 2
Смирнова Мария 7 2
Тихонов Сергей 14 2
Тугарев Артем 8 2
Ерихов Михаил 2 2
Путин Владимир 3276 1
Щеголев Игорь 698 1
Собянин Сергей 431 1
Ускова Ольга 168 1
Смирнов Алексей 246 1
Делицын Леонид 131 1
Симаков Олег 113 1
Володин Вячеслав 92 1
Массух Илья 235 1
Солдатов Алексей 99 1
Фролкин Михаил 17 1
Вольпе Борис 92 1
Малинин Александр 40 1
Красилов Николай 19 1
Прянишников Николай 308 1
Матюхин Владимир 61 1
Мильнер Юрий 135 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Шотова Ирина 3 1
Бородинов Леонид 14 1
Метечко Александр 10 1
Бакшаев Александр 1 1
Кутуев Ренат 1 1
Юхневич Леонид 28 1
Любинский Александр 19 1
Мацанюк Игорь 23 1
Гонебный Игорь 8 1
Винчель Михаил 6 1
Зайчковская Ирина 1 1
Орловский Виктор 393 1
Пронзалов Станислав 1 1
Полякова Анна 3 1
Фингер Грегори 13 1
Николаев Дмитрий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 151466 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44660 5
Германия - Федеративная Республика 12828 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14321 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3146 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 1
Казахстан - Республика 5701 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 847 1
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 36 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2096 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 667 1
Россия - ЦФО - Курская область 673 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 846 1
Россия - ПФО - Самарская область 1400 1
Россия - УФО - Свердловская область 1637 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 332 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1246 1
Россия - ЦФО - Орловская область 343 1
Россия - ПФО - Саратовская область 774 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 601 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18086 1
Украина 7706 1
Европа 24461 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 435 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Петушки 27 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5109 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53380 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9478 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4297 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3058 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25133 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1380 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5656 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8063 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 748 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3593 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2018 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 1
СРО - саморегулируемые организации 103 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30734 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16915 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11417 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 736 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6214 1
Аудит - аудиторский услуги 2892 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5819 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2960 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2829 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2449 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8337 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 56 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 974 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14441 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6027 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5243 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 730 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7162 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6342 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6461 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5813 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2609 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3121 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 744 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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