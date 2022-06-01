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Российский офис международной компании NTT Data Business Solutions продолжит работу под собственным брендом NDBC

Российский офис международной компании NTT Data Business Solutions продолжит работу под собственным брендом NDBC. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Российское подразделение выкупило 100% доли у головного офиса в Германии. Сделка завершилась в мае 2022 г. Все действующие контракты сохранены, и работы по проектам продолжаются в полном объеме. Компанию под новым брендом продолжит возглавлять Ирина Шотова.

Офис в России работает с 2004 г. (ранее под брендом itelligence). Российская команда сохранит традиции реализации проектов по созданию цифровых предприятий для своих заказчиков, опираясь на знание бизнес-процессов и отраслевую экспертизу.

Основным направлением компании долгое время являлось внедрение и поддержка решений SAP для российских и международных компаний, подтверждая глобальный статус платинового партнера. Под новым брендом команда NDBC продолжит оказывать услуги цифровой трансформации для компаний среднего и крупного бизнеса, не ограничиваясь одной платформой и выбирая лучшие в своем классе решения. Курс на диверсификацию решений был взят еще в 2020 г., когда компания начала реализацию проекта для крупного агропромышленного холдинга на базе российского программного обеспечения.

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Сегодня компания NDBC представлена двумя офисами – в Москве и Казани, а также удаленными сотрудниками в других регионах страны. В компании продолжают работать свыше 140 консультантов, разработчиков, архитекторов и специалистов по инфраструктуре.

«Изменения в секторе информационных технологий становятся все более стремительными. Бизнесу необходимо реагировать еще быстрее, разворачивая новые решения и адаптируя ИТ-ландшафт. Неизменной остается задача по сокращению разрыва между внутренней ценностью технологий и способностью эффективно с ними работать на местах. В NDBC мы помогаем с выбором, внедряем, поддерживаем и непрерывно совершенствуем ИТ-решения, чтобы они помогали компаниям и их сотрудникам на любом этапе цифровой трансформации», – сказала Ирина Шотова, генеральный директор NDBC.

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