NDBC и Goodt расширяют партнерство для внедрения российских решений в области HR-tech и аналитики

Goodt — российский вендор и поставщик программных продуктов для аналитики и управления персоналом, и NDBC — российский интегратор (до июня 2022 г. входивший в глобальную технологическую корпорацию NTT DATA) заявили о расширении партнерства. Об этом CNews сообщили представители NDBC.

Компании начали свое сотрудничество в 2019 году с внедрения систем управления эффективностью сменного персонала (WFM-системы). WFM-система Goodt позволяет рассчитывать потребность в персонале в зависимости от планов бизнеса, составлять графики работы сменного персонала с учетом оптимальной загрузки и соблюдения норм трудового законодательства. Для балансировки требований бизнеса и доступного ресурса успешно применяется функционал Биржи смен.

Реализовав более пяти совместных проектов, компании решили расширить продуктовое сотрудничество для внедрения аналитической системы Insight. Это Low-code платформа, которая позволяет создавать аналитические дашборды для поддержки принятия управленческих решений в различных областях. Insight входит в реестр российского ПО и успешно зарекомендовала себя на рынке для решения задач крупных корпораций и среднего бизнеса, а также государственных заказчиков.

«Мы на практике видим, какой колоссальный синергетический эффект может дать клиенту эффективно организованное партнерство вендора и компании-интегратора. Рассчитываем, что, расширяя наше продуктовое предложение, мы сможем предоставить рынку тот спектр аналитических сервисов, который оказался недоступным для многих заказчиков из-за ухода западных игроков» — отметила Ирина Галицина, операционный директор компании NDBC.

«В лице NDBC мы имеем надежного партнера, с которым прошли не один проект и смогли решить достаточно сложные задачи. Уверен, что расширение нашего сотрудничества принесет не только обоюдную выгоду нашим компаниям, но прежде всего позволит нашим клиентам получить решения и экспертизу, необходимые для ответов на новые вызовы» — сказал Роман Щапов, коммерческий директор группы компаний Goodt.

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Goodt – система для управления эффективностью и опытом сотрудников, планирования рабочего времени и мотивации персонала в сочетании с гибкой low-code платформой и бизнес аналитикой.

NDBC адаптирует, внедряет, поддерживает и совершенствует ИТ-решения. Является технологическим партнером по внедрению и поддержке решений SAP и российских программных продуктов. NDBC предоставляет услуги по миграции с последующей поддержкой и, при необходимости, модернизацией ИТ-решений. Компания NDBC работает в России с 2004 г., до июня 2022 г. входила в состав международной группы NTT DATA и работала под брендом NTT DATA Business Solutions.