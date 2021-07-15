«Сеспель» планирует с помощью SAP построить интеллектуальное производство

Чебоксарская компания «Сеспель», производитель автоцистерн любого назначения, планирует с помощью облачной платформы SAP построить интеллектуальное производство и в ближайшие 3-4 года увеличить выпуск продукции до 4000 единиц в год. Сейчас компания выпускает порядка 1200 автоцистерн в год. Также «Сеспель» рассчитывает производить около 30 000 деталей (оси, клапана) для автоцистерн в месяц вместо сегодняшних 1000 единиц. Таким образом, «Сеспель» сможет обеспечить продукцией до 30% всего рынка автоцистерн, что соответствует планам правительства РФ об увеличении производства российских запчастей. Партнер по внедрению – NTT DATA Business Solutions.

Для реализации таких масштабных планов компания приняла решение до конца 2021 года внедрить облачную платформу SAP S/4HANA Cloud (RISE Private cloud edition), которая поможет выстроить ключевые сквозные бизнес-процессы учета и контроля за ресурсами в соответствии с требованиями российского законодательства, настроить оперативный расчет и анализ себестоимости продукции на основе лучших производственных практик, реализованных в преднстроенном решении NTT DATA Business Solutions для производственных компаний в России. Увеличение выпуска продукции, чтобы обеспечить рынок отечественными изделиями, повлекло за собой рост интенсивности и усложнение логистических процессов. Платформа SAP как раз позволит «Сеспель» планировать производство и снабжение и следить за своевременностью поставок, избежав затоваривания склада.

В 2022 году планируется внедрить систему оперативного управления производством (MES), которая должна стать основой для создания интеллектуального предприятия на принципах индустрии 4.0. «Сеспель» использует на производстве «умные» станки DMG MORI и промышленные роботы FANUC, которые будут интегрированы с MES-системой для управления производственными операциями и контроля соблюдения технологии производства. Также в новой системе будет происходить учет по операциям в разрезе смен и ресурсов.

«SAP RISE и решение команды NTT DATA Business Solutions позволит «Сеспель» использовать лучшие мировые практики для создания интеллектуального производства, которое даст возможность в ближайшем будущем обеспечить локальный рынок необходимым количеством продукции. Кроме того, облачное решение позволяет экономить на инфраструктуре, быстрее запускать необходимые продукты и сервисы и легко масштабировать бизнес. Уверен, что использование современных технологий выведет компанию на новый виток развития и позволит укрепить лидерство на рынке», — отметил Александр Бакшаев, заместитель директора по финансовым вопросам «Сеспель».

«Облачные технологии уже давно не просто отдельное направление в цифровизации, но, скорее, сервис, который помогает решать конкретные задачи. SAP RISE позволяет сделать сервисом саму бизнес-трансформацию, когда вы в комплексе получаете поддержку на всех этапах развития. Я рад нашему сотрудничеству с «Сеспель» и тому, что этот путь к интеллектуальному предприятию мы пройдем вместе», — подчеркнул Александр Метечко, управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ.

«Пакетированное решение NTT DATA Business Solutions на облачной платформе SAP RISE позволит компании «Сеспель» за короткий цикл развертывания получить готовую модель бизнес-процессов, построенных на лучших мировых практиках производственных компаний с учетом требований российского законодательства и оперативно перейти к дальнейшей цифровизации операционных процессов производства в решении MES при поддержке нашей профессиональной команды. Такой подход к проекту даст возможность «Сеспель» сосредоточиться на увеличении эффективности производства и реализовать стратегические цели компании по наращиванию доли рынка», — прокомментировал Ренат Кутуев, коммерческий директор NTT DATA Business Solutions в России.